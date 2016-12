Тест на PowerLine адаптери D-Link AV2 1000 HD Gigabit и AV2 2000 HD Gigabit

Следим с интерес развитието на технологията за пренос на данни по съществуващата електрическа инсталация още от появата на първото поколение PowerLine адаптери. Затова няма как да пропуснем да проверим как се представят актуалните гигабитови решения в лицето на най-актуалните AV2 1000 и AV2 2000 предложения на пазара. Става дума за адаптерите, които използват най-актуалната технология HomePlug AV2 и са оборудвани с гигабитова мрежова функционалност, като конкретните модели на които се спряхме са D-Link AV2 1000 HD Gigabit и D-Link AV2 2000 HD Gigabit.

Основната разлика при актуалното в момента поколение HomePlug AV2 на технологията в основата на гореспоменатите PowerLine адаптери е наличието на поддръжка за MIMO (Multiple Input Multiple Output), както и използването на третата жица от електрическата инсталация (земя), ако разбира се такава е налична за пренос на данни. Това дава възможност за постигане на по-високи скорости на трансфер при наличието на читава електрическа инсталация. За съжаление това все още е сравнително голям проблем за много от по-старите сгради в България, където ел. инсталациите не са актуализирани от години и не са били заложени и изпълнени както трябва още от самото им първоначално изграждане.

– Повече информация за технологията HomePlug AV2 (PDF)…

Най-общо казано D-Link предлага две основни вариации на своите PowerLine адаптери, единият вид е така нареченият Passthrough, при който имате конектор за включване на електрическо устройство в самия адаптер, а при другия няма такава опция. Съответно Passtrhough адаптерите не заемат изцяло контакта, към който са включени и позволяват да включите друго устройство към него. На снимката по-горе можете да видите как изглежда един Passthrough комплект от два PowerLine адаптера AV2 1000.

Характеристики на D-Link PowerLine AV2 1000 HD:

– Powerline Interface: Power plug (country-dependent)

– Ethernet Interface: RJ-45 Gigabit Ethernet LAN port

– Functionality: Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 1901, HomePlug AV2

– Security: 128-bit AES data encryption

– LEDs: Power, Ethernet, PowerLine

– Powerline Modulation Scheme: OFDM Symbol Modulation

– Powerline Frequency Band: 2 MHz to 86 MHz

– Data Rate: Ethernet: 10/100/1000 Mbps (auto negotiation), PowerLine: Up to 1000 Mbps (PHY rate)

– Physical Dimensions: 113.49 x 58.48 x 37.8 mm

– Physical Weight: 195 grams (each adapter)

– Power Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz

– Power Consumption: 3.7 W maximum (each adapter)

Комплектите D-Link DHP-P601AV PowerLine AV2 1000 Gigabit съдържат по 2 адаптера D-Link DHP-P600AV PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough, които позволяват бърза и лесна интеграция на такова решение. Адаптерите са оборудвани с по един 1 Gbps Ethernet мрежов порт и на теория би трябвало веднага след включването и да се намерят и свържат един към друг автоматично. Комуникацията между двата адаптера се осъществява посредством криптирана връзка със 128-битова AES кодировка на данните. Максималната теоретична скорост съответно би следвало да бъде 1 гигабит и от страна на HomePlug AV2 и от страна на Ethernet връзката, а за реалните достигнати скорости ще стане дума след малко.

– Повече информация за D-Link PowerLine AV2 1000 HD Gigabit Passthrough Kit…

По-бързите AV2 2000 адаптери на D-Link са от втория вид, при който няма възможност през тях да минава връзката на друго електрическо устройство към контакта, в който са включени. Реално при включването на такъв адаптер в контакт нямате възможност да включите друго устройство в него, както е при Passthrough адаптерите. Разбира се и този тип по-бързи устройства имат и Passthrough версия, така че всичко опира до това какво и как планирате да инсталирате, за да направите правилният избор на кой от двата типа решения да се спрете.

Характеристики на D-Link PowerLine AV2 2000 HD:

– Powerline Interface: Power plug (country-dependent)

– Ethernet Interface: RJ-45 Gigabit Ethernet LAN port

– Functionality: Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 1901, HomePlug AV2

– Security: 128-bit AES data encryption

– LEDs: Power, Ethernet, PowerLine

– Powerline Modulation Scheme: OFDM Symbol Modulation

– Powerline Frequency Band: 2 MHz to 86 MHz

– Data Rate: Ethernet: 10/100/1000 Mbps (auto negotiation), PowerLine: Up to 1900 Mbps (PHY rate)

– Physical Dimensions: 82 x 65 x 40 mm (3.22 x 2.55 x 1.57 inches) (each adapter)

– Physical Weight: 150 grams (each adapter)

– Power Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz

– Power Consumption: 5.2 W maximum (each adapter)

Основната разлика тук спрямо “по-бавните” AV2 1000 решения е наличието на по-висока максимална теоретична скорост при пренос на данни по електрическата мрежа. Наименованието AV2 2000 е малко подвеждащо, защото потребителите може да си помислят, че получават 2 Gbps връзка, а това реално не е точно така. И при тези адаптери имаме 1 Gbps Etherenet мрежов порт, но вътрешната комуникация по електрическата инсталация е 1.9 Gbps. Това на теория би могло да помогне за постигане на по-висока тотална скорост на трансфер при едновременно използване на PowerLine мрежа от няколко потребителя едновременно. Факт е обаче, че много от потребителите, особено домашни, търсят максимална скорост на трансфер между две устройства от всяка от страните на адаптерите.

– Повече информация за D-Link PowerLine AV2 2000 HD Gigabit Passthrough Kit…





