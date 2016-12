GeForce GTX 1080Ti (вероятно) ще е първо достъпен за собствениците на GeFore GTX 980Ti

В раздел: Новини от Тодор Богданов (mollov) на 19.12.2016, 1,689 показвания

Очакваната (все пак) да се появи в официална продажба графична карта NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti може да има доста интересен старт на IT пазара, след като бъде представена в рамките на CES 2017. За интересният старт изглежда ще се погрижат самите NVIDIA, които имат много специфично виждане относно пазарното въвеждане на този графичен ускорител.

Според обявата в LinkedIn за старши маркетинговият мениджър в NVIDIA, част от задачите на тази позиция са да подсигурят “980 Ti users get first spot in line for 1080 Ti pre-orders, or “Step Up” offer” (собствениците на GTX 980Ti да получат специална оферта “Step Up”, която предвижда приоритет при закупуването на GTX 1080Ti). Това в известен смисъл потвърждава идеята, че все пак ще видим появата на графичният ускорител GeForce GTX 1080Ti, но същевременно с това показва как компанията ще организира поне началните поръчки и достъпност на GeForce GTX 1080Ti.

Първоначална достъпност единствено за притежателите на GTX 980Ti може да значи, че през първите седмици на предлагане за “предварителна покупка”, GTX 1080Ti няма изобщо да е достъпен за закупуване от останалите фенове (настоящи и бъдещи) на графичните ускорители на NVIDIA. Тук разбира се може и да има заявени квоти или процент от първите доставки на GTX 1080Ti, които да са достъпни специално от притежателите на 980Ti, докато останалите бройки да са налични за свободна продажба.

Към момента също така е почти сигурно, че GTX 1080Ti ще се появи само под формата на “Founders Edition” т.е. “референтна платка”, което може би отново ще значи, че единствено NVIDIA ще предлагат този графичен ускорител. Не е ясно каква ще е реакцията на най-големите партньори на NVIDIA – ASUS, Gigabyte и MSI, които вече имат “ситуация” с NVIDIA покрай появата и предлагането на GeForce TITAN Pascal.