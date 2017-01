Технологията Radeon FreeSync 2 гарантира гейминг с висок динамичен обхват на съвместимите PC дисплеи

AMD осигурява нови възможности на следващото поколение FreeSync екрани

AMD днес анонсира технологията Radeon FreeSync 2 – следващата важна крачка в осигуряването на плавни кадри в игрите за геймърите. Тя ще бъде достъпна за потребителите през първата половина на 2017 г.

Съвместимите FreeSync 2 монитори ще разполагат с пиксели с ниска латентност и висока яркост, ще дават отлични нива на черното и широка цветова гама за възпрозвеждане на съдържание с висок динамичен обхват (High Dynamic Range – HDR)1. Освен това, всички FreeSync 2 монитори ще имат поддръжка на компенсация на ниска покадрова скорост (Low Framerate Compensation – LFC). С технологията Radeon FreeSync 2 геймърите могат да се наслаждават на изцяло “plug-and-play” HDR гейминг, без необходимостта да се занимават с настройки в софтуера или на монитора.

“Геймърите казаха своята дума и превърнаха FreeSync в преобладаващия избор, и в индустриалния стандарт за плавен гейминг без накъсвания и забавяния,” каза Скот Херкелман, вицепрезидент и управител на гейминг отдела в Radeon Technologies Group, AMD. “Технологията Radeon FreeSync 2 е първата по рода си, която съчетава поддръжка на HDR с динамична честота на опресняването, и го прави по един безпроблемен, „plug-and-play“ начин, който автоматично подобрява качеството на гейминга, когато е налице правилното съдържание.”

Текущите формати за HDR предаване са проектирани основно за възпроизвеждане на филми на телевизори с tone mapping извършван от самите дисплеи, което често води до по-висока от приемливата латентност при РС игрите. Новият API на AMD за FreeSync 2 предлага алтернатива на ниската латентност, която премества работния товар към мощния пайплайн на графичния процесор Radeon, с което позволява на играта да прави тон мапинг директно към целевата осветеност, контраст и цветови интервал на дисплея. Технологията Radeon FreeSync 2 предлага два пъти по-голяма яркост и цветови обем в сравнение със sRGB2.

Технологиите FreeSync и FreeSync 2 ще съществуват съвместно, за да предложат широко разнообразие от усъвършенствани дисплеи на геймърите. Всички FreeSync-съвместими Radeon GPU ще поддържат технологията FreeSync 2, включително Radeon RX серията базирани на Polaris архитектурата, които също поддържат DisplayPort3 HBR3, и осигуряват UltraHD резолюция отвъд 60Hz. Множество производители на дисплеи в момента извършват активна оценка на свои очаквани продукти за тяхната готовност за FreeSync 2.

1 FreeSync 2 does not require HDR capable monitors; driver can set monitor in native mode when FreeSync 2 supported HDR content is detected.

2 Only attainable when using a FreeSync 2 API enabled game or video player and content that uses at least 2x the perceivable brightness and color range of sRGB, and using a FreeSync 2 qualified monitor. Based on AMD internal testing as of November 2016. GD-105.

3 As of September 2016, certified for DisplayPort 1.4 HBR3 and ready for DisplayPort 1.4 HDR based on independent verification by DisplayPort testing authority. HDR content requires that the system be configured with a fully HDR-ready content chain, including: graphics card, monitor/TV, graphics driver and application. Video content must be graded in HDR and viewed with an HDR-ready player. Windowed mode content requires operating system support. GD-100