ADATA разкри серията Premier ONE microSD и SD карти

ADATA Technology анонсира серията високопроизводителни microSD и SD карти Premier ONE, състояща се от UHS-II U3 Class 10 и Premier UHS-I Class 10. Новите Premier ONE UHS-II U3 SDXC карти разполагат с MLC флаш памет и достигат 290MB/s скорост на четене и 260MB/s при запис, като ще се предлагат във варианти до 256GB. Premier UHS-I microSDXC/SDHC Class 10 ще предлагат 85MB/s скорост на четене с капацитет до 128GB. Серията Premier ONE е подходяща и за съхраняване на по-обемни видео файлове, заснети в 4K и 8K резолюция и са разработени така, че да бъдат подходящи и за VR приложения. Всички карти от серията са устойчиви на температури в диапазона -25 до 85 градуса по Целзий.

Най-бързите microSDXC/SDXC скорости

Картите Premier ONE SDXC достигат скорост на четене и запис съответно 290MB/s и 260MB/s, а microSDXC вариантът предлага 275MB/s при четене и 155MB/s при запис. И microSD, и SD версията поддържат V90 видео скорост или 90MB/s суров видео запис, което е повече от достатъчно за работа с 4K, 8K и VR съдържание. Приложенията за екшън камери и 360-градусови панорамни снимки ще могат да заснемат без необходимост от компресиране, забавяне или прекъсване по време на запис и най-вече, без да се намалява качеството на резолюцията.

MLC флаш, здравина и достатъчно място за съхранение

Всички Premier ONE UHS-II U3 карти използват 3D многослойна флаш памет за максимално дълъг живот и производителност. Налична е автоматична поддръжка на корекция на грешките за оптимално съхранение на информацията, устойчивост на вода, прах, удари и йонизиращо лъчение, което ги прави изключително подходящи за използване на открито и при екстремни условия. Потребителите ще могат да избират между варианти с капацитет от 64GB, 128GB и 256GB, съвместими с iOS, Windows, Mac OS и Android.