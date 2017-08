Не винаги по-скъпо означава и по-добро при водните охладители за PC

През последните години водните PC охлаждания придобиха значителна популярност сред ентусиасти и геймъри. Проблемите с охлаждането на горещите компоненти като CPU, GPU и VR доведе до търсене на алтернативи на класическите въздушни охладители. Логична стъпка в това търсене бяха така наречените водни охлаждания, или за да сме напълно коректни – течни охлаждания. Преди 15-20 години водните охлаждания бяха екзотика и единственият начин да имаш такова е да си го направиш/сглобиш сам. Налагаше се човек да притежава доста добри технически познания и умения, тъй като почти нямаше някакви готови компоненти на пазара, специално предназначени за PC водни охлаждания, и трябваше да се приспособяват такива, предназначени за други цели. Времената обаче се промениха и в момента има изобилие от предлагане на компоненти, с които може да изградите каквото си пожелаете водно охлаждане, стига да имате необходимите финанси, защото това не е никак евтино начинание. Разбира се, има и щадящ бюджета вариант – с китайски компоненти, но той е свързан с доста компромиси относно крайните характеристики на охлаждането и лично не го препоръчвам, ако сте новак.



В началото някои компании усетиха, че това е нисша в пазара на PC охладителите и пуснаха комплекти за сглобяване, съдържащи всички отделните компоненти на едно водно охлаждане, които потребителят трябваше сам да сглоби. Това пак изискваше познания и умения, така че съвсем логично в последствие, компании като Thermaltake, Corsair, Cooler Master и др., масово започнаха да предлагат готови решения от типа AIO (All In One), които обединяват водния блок с помпата и радиатора с резервоара и се получава доста компактно решение.

AIO идват предварително сглобени и трябва единствено да се монтират в подходяща PC кутия. Разбира се тези водни охлаждания не могат да се сравняват със сериозните, които се сглобяват от отделни подбрани компоненти, но пък са евтини и не изискват поддръжка и някакви по-особени познания от страна на потребителите, познания различни от монтирането на въздушен охладител, тип кула. Друг е въпроса (който няма да разискваме сега), че голяма част от AIO охладителите не са по-добро решение от някои топ модели въздушни охлаждания. Именно това последното е и една от причините, повечето ентусиасти сами да подбират и сглобяват своите водни охлаждания, а не да разчитат на готовите AIO решения. Разбира се има и друга причина, която касае хората, които искат нестандартен изглед на своята машина и си падат по така наречените PC модове. Тук отново обаче излиза на дневен ред познаването на материята – някои теоретични принципи и постановки. Но ако предположим, че се ровите в темите посветени на водните охлаждания в нашият, или западните форуми, даже и с бегли познания, ще се насочите към правилните компоненти, които трябва да купите. Проблемът е, че не се изчерпва всичко с правилният подбор на компоненти, защото тези компоненти трябва да се монтират някъде и това „някъде” е кутията на вашето бъдещо PC. Тя е изключително важен фактор, защото може да провали всички ваши усилия и да доведе до безсмислено харчене на пари. Освен, че кутията трябва безпроблемно да побере всички избрани компоненти на водното охлаждане, тя трябва да осигурява и адекватен въздушен поток. На пазара има много и най-различни PC кутии, в които може физически да се побере водно охлаждане, но дали това е достатъчно, за да е ефективно? Някои хора в стремежа си, системите им да изглежда някак си по „фешън”, не отдават голямо значение на това, а водещо е изгледът (естетиката). Именно те смятат, че водните охлаждания са вездесъщи и щом е инвестирана една серозна сума в него, значи всичко е наред. Да, ама не!





