ADATA Premier и Premier Pro вече с поддръжка на SD A1 и V10/V30 стандарти

В раздел: Фирмени и прес съобщения от Denislav Slavchev на 4.09.2017, 244 показвания

04/09/2017 – ADATA Technology обяви, че внедрява нови стандарти в своите Premier microSDXC/microSDHC UHS-I Class 10 карти. Новият A1 стандарт е част от спецификацията SD 5.1 и поддържа използването на приложения и достъп до снимки и видео отвъд стандартното външно съхранение. Другото нововъведение от страна на компaнията е внедряването на V10 и V30 видеозапис на всички Premier Pro microSD и SD карти със скорости съответно от 10MB/s и 30MB/s.

Директно използване на приложения със SD карти

A1 спецификацията е част от SD 5.1 изискванията. Тя показва, че microSD или SD картата може да поддържа ефикасно високи скорости на четене, както и да извършва голям брой входно-изходни операции. С други думи, A1 сертифицираните microSD и SD карти стават също толкова ефективни при използването на апове, колкото е и вътрешният сторидж, което от своя страна дава на потребителите много по-голяма свобода за инсталация и работа с различни приложения.

По-голям избор за видеолюбителите

В комбинация с новия SD A1 стандарт, всички ADATA Premier Pro SD и microSDXC/SDHC карти вече осъществяват V10 (10MB/s) и V30 (30MB/s) видеозапис с високи скорости. Въпреки че най-бързите премиум карти на ADATA поддържат V90 скорости (90MB/s чист видеозапис), тайванската компания сега внедрява подобни възможности и в по-широка гама продукти от среден клас за масовия потребител. Популяризирането на 4K видео позволява на повече любители да изпробват подобни опции за заснемане и новите V10 и V30 (30MB/s) спецификации отговарят точно на тези нужди.

