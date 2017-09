За видимата и невидимата реалност ще стане дума на форума Ratio

Лектори от CERN и University of London представят наука на разбираем език на 5 ноември

Реалните неща, които не виждаме, и нереалните неща, които си мислим, че виждаме – това ще бъде фокусът на предстоящото осмо издание на форума за популярна наука Ratio. Той ще се състои на 5 ноември в Sofia Event Center и ще срещне българската публика с лектори от CERN и Goldsmiths, University of London.

Целта на Ratio е да говори за наука на разбираем език, затова и презентаторите на събитието имат дългогодишен опит – не само като изследователи или университетски преподаватели, но и в представянето на популярна наука.

“Искаме да покажем, че за наука може да се говори интересно и разбираемо,” пояснява Любомир Бабуров, организатор на Ratio, и допълва: “На такива събития публиката идва със същата енергия и желание, с които отива на рок концерт или кино премиера.”

Последното издание на Ratio през юни събра над 600 гости, а този път организаторите очакват по-сериозен интерес заради още по-разнообразната програма.

Водещо ще бъде представянето на д-р Стивън Голдфарб от CERN за тъмната Вселена. Д-р Голдфарб работи по експеримента ATLAS на CERN. Участвал е в експеримента L3 на Големия адронен ускорител, с който са определени трите семейства елементарни частици във Вселената. През последните години д-р Голдфарб се фокусира върху комуникация на науката в ролята на ATLAS Outreach & Education Coordinator, презентирал е на множество TEDx събития.

Темата на д-р Голдфарб е със заглавие “Липсващи части” и ще се фокусира върху тъмната материя и тъмната енергия – върху онези 95% от Вселената, които все още не познаваме и които е трудно дори да си представим.

И ако д-р Голдфарб говори за неща, които не можем да видим или почувстваме, но вероятно ще можем да измерим, проф. Кристофър Френч ще се фокусира върху феномени, които само си мислим, че усещаме. Неговата презентация “Психология на призраците” хвърля повече светлина върху психологическите фактори зад срещите с паранормалното – от прости измами през грешно тълкуване на природни феномени до еволюционната предразположеност да виждаме лица там, където тях ги няма.

Проф. Френч е британски психолог и скептик, специализирал се в психологията на паранормални вярвания и аномални изживявания. Завежда отдела за изследвания „Аномална психология“ в Департамента по Психология към Goldsmiths, University of London. Той е автор за The Guardian и бивш главен редактор на списание The Skeptic.

Освен проф. Френч и д-р Голдфарб, на Ratio ще присъстват още двама международни лектори, които ще обогатят програмата с още разнообразни научни теми. Продажбата на билети вече започна, а ранната регистрация за събитието е на специална цена. Можете да научите повече на http://ratio.bg/forum2017/