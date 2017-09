AMD осигури поддръжка на многокартови RX Vega конфигурации с Radeon Software 17.9.2

21.09.17 – Днес AMD обяви пускането на драйвера Radeon Software 17.9.2, който поддържа мулти-GPU (mGPU) конфигурации с Radeon RX Vega графични карти.

С Radeon Software 17.9.2 геймърите могат да поставят двойка RX Vega 56 или RX Vega 64 видеокарти, за да вдигнат производителността и да играят на възможно най-високи резолюции със съвременните компютърни игри.

Само един пример за голямото значение на този ъпдейт: тестове в AMD Performance Labs потвърдиха над 80 % по-висока производителност с Radeon Software 17.9.2 в mGPU конфигурация с карти Radeon RX Vega 64 спрямо единична карта в игрите Far Cry Primal, Metro Last Night Redux, Sniper Elite 4, и The Witcher 3: Wild Hunt.

Допълнителна информация ще бъде представена днес след 11 ч. вечерта на Radeon.com.