В Корея са се появили Ryzen 1800X под “прикритие”

5.10.2017

Преди два дни, няколко корейски ентусиасти се похвалиха във форума koln.kr, че са направили изключително изгодни покупки на процесори AMD Ryzen 5 1600X и Ryzen 1600. Оказало се, че закупените процесори имат налични 8 ядра.

Единият от собствениците забелязал, че при стартиране на системата, тя работи с 8 CPU ядра, вместо с 6, независимо, че разпознава процесора като Ryzen 1600X. Тактовите честоти също са съответствали на моделът – 3.6 GHz – 4.0 GHz -, които обаче са същите като на Ryzen 7 1800X.

За аналогична ситуация съобщават и нови собственици на Ryzen 5 1600

Каква е причината, за да има 8 налични ядра в Ryzen 5 1600/1600X не знаем и единствено можем да гадаем. Обикновено процесорите се тестват, преди да бъдат пуснати за продажба, така че малко вероятно, това да е някаква грешка. Всички тези процесори са произведени през 36-та седмица в Малайзия, което означава в първата половина на септември. Напоследък значително е увеличено търсенето именно на тези два модела процесори и е напълно възможно, за да осигурят необходимите количества, от AMD да използват напълно работоспособни Zeppelin кристали.

Ето и указания как да се разчете маркировката на процесорите Ryzen на AMD:

SKU: YD1700BBM88AE

BATCH: UA 1706PGT

SERIAL: 9R6xxxxxxxxxx

UA [2digits-YEAR][2digits-WEEK] [3letters-Assembly and Diffusion]

UA 1706 PGT

UA [YY][WW] [1][2][3]

YY -> Year

WW -> Week

1 -> ATMP Location ([P]enang, Malaysia or [S]uzhou, China)

2 -> Last letters of ATMP location.

3 -> Wafer Production ([S]aratoga or [T]exas)

Източник: wccftech