Тази седмица ще се запомни не само с “първата фаза” на анонса на GeForce GTX 1070 Ti и публикуването на отчетите на няколко компании. На своята страница в Twitter, от AMD обещават в съвсем скоро време да представят “нещо ново”, което е способно да измени представите ни за производителност, енергопотребление и други “възможности”. По публикуваното кратко видео, не е трудно да се досетим, че става въпрос за хибридните процесори (APU) Raven Ridge в мобилно изпълнение.

Something new is coming from AMD. Get ready to change the way you think about power, performance and possibility. pic.twitter.com/QpdKgv6Q0M

— AMD (@AMD) October 23, 2017