AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X печели наградата „Най-добра иновация“ на CES 2018

В раздел: Фирмени и прес съобщения от Denislav Slavchev на 12.11.2017, 154 показвания

Високопроизводителният процесор е признат като най-иновативна технология в категорията „Компютърен хардуер и компоненти“

Сънивейл, Калифорния, 9 ноември 2017 г. – Днес AMD (NASDAQ: AMD) обяви, че високопроизводителният процесор за ентусиасти Ryzen™ Threadripper™ 1950X е спечелил наградата CES 2018 Best of Innovation Award в категорията Computer Hardware and Components. Продуктите участващи в тази престижна програма се оценяват от жури от независими промишлени дизайнери, инженери и представители на ИТ медиите, за да отличат забележителните постижения в дизайна и инженерното проектиране в областта на потребителската електроника в 28 категории.

Като един мощен чип за всичко, изграден за нуждите на най-взискателните разработчици, професионални създатели на съдържание и ентусиасти, процесорът AMD Ryzen Threadripper 1950X поддържа 16 ядра и 32 нишки и осигурява производителност от световна класа, базирана на архитектурата “Zen”.

“Изключително масовата положителна реакция от ентусиасти и специалисти в тестовете на хардуер, която посрещна старта на AMD Ryzen Threadripper, беше една огромна награда за целия инженерен екип на AMD, които изградиха този страхотен продукт,” каза главният маркетинг директор на AMD Джон Тейлър. “Сега отличеният с наградата на най-добра иновация на CES 2018 Ryzen Threadripper заема едно специално място на водещ продукт в невероятната история на иновациите при процесорите.”

Престижните награди за иновации на CES се спонсорират от Асоциацията за потребителски технологии (Consumer Technology Association – CTA)™, собственик и продуцент на CES – глобалното място за среща на всички, които успяват в бизнеса на потребителските технологии и признават постиженията в продуктовия дизайн и инженеринг от 1976 г. насам.

Процесорът AMD Ryzen Threadripper 1950X ще бъде показан на CES 2018. Изложението ще се проведе от 9 до 12 януари 2018 г. в Лас Вегас, Невада, САЩ. Носителите на наградите Най-добра иновация ще бъдат изложени на предварителното събитие CES Unveiled New York, което ще се проведе през ноември в Метрополитън павилион, Ню Йорк.

Поддържащи източници

• Научете още за AMD Ryzen Threadripper на AMD.com/Threadripper

• Научете още за “Zen” архитектурата на ядрото на AMD.com/Zen

• Научете още за AMD Products, Solutions, and Innovations

• Станете фен на AMD във Facebook

• Следвайте AMD в Twitter @AMD

За AMD:

В продължение на над 45 години AMD тласка напред иновациите във високопроизводителните изчислителни среди, в графиката и визуализационните технологии – градивните блокове за потопяващи игрови и визуализационни платформи и информационни центрове. Стотици милиони потребители, водещи бизнеси от Fortune 500 класацията и научни институции в света разчитат на технологиите на AMD за ежедневно подобряване на начина, по който живеят, работят и играят. Служителите на AMD в цял свят са фокусирани върху изграждането на отлични продукти, които преместват напред границите на нашите възможности. Допълнителна информация какви възможности дава AMD днес и как вдъхновява бъдещето ще намерите на уебсайта, в блога, Facebook и Twitter страниците на компанията.

AMD, логото AMD Arrow, Ryzen, Threadripper и техните комбинации са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.