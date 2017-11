HPE ProLiant DL385 сървър с AMD EPYC процесор осигурява ненадмината сигурност и контрол върху разходите

В раздел: Фирмени и прес съобщения от Denislav Slavchev на 22.11.2017, 164 показвания

Пало Алто, Калифорния, 20 ноември 2017 г. – Hewlett Packard Enterprise (HPE) днес обяви сървъра HPE ProLiant DL385 Gen10 в партньорство с AMD, който предлага до 50% по-ниски разходи на виртуална машина от традиционните сървърни решения.

Виртуализацията на сървърите продължава да бъде основно срество за подобряване на гъвкавостта в съвременните ИТ среди. Според доклад на IDC от декември 2016 г. за пазарните тенденции във виртуализационната инфраструктура и софтуер, през 2020 г. 41% от доставките на нови сървъри ще бъдат виртуализирани, в сравнение с 33% за 2015 г. Освен това, също по данни на IDC, предприятията отчитат спестявания до 20% от виртуализирането на техните сървъри и непрекъснато се стремят към снижаване на стойността на виртуализацията. Новият HPE ProLiant DL385 използва системата-на-чип AMD EPYC™ , за да позволи на клиентите да постигнат по-добра утилизация и възвръщане на инвестициите, заедно е ненадмината сигурност за виртуализираните работни товари.

The HPE ProLiant DL385 delivers unmatched security via the HPE Silicon Root of Trust, a unique link between the HPE Integrated Light Out (iLO) silicon and the iLO firmware to ensure servers do not execute compromised firmware code. The HPE Silicon Root of Trust is connected to the AMD Secure Processor in the AMD EPYC™ SoC so that the AMD Secure Processor can validate the HPE firmware before the server is allowed to boot.

Сървърът HPE ProLiant DL385 и процесорът за сигурност на AMD (AMD Secure Processor) също така реализират:

Защитена криптирана памет (Secure Encrypted Memory) – цялата или част от паметта може да бъде криптирана, за да се защитят данните срещу хакерски атаки на паметта.

– цялата или част от паметта може да бъде криптирана, за да се защитят данните срещу хакерски атаки на паметта. Защитена криптирана виртуализация (Secure Encrypted Virtualization) – виртуалните машини и хипервайзорът имат отделни ключове за криптиране, като виртуалните машини се изолират една от друга и от самия хипервайзор, за да защитят достъпа до данните в споделени области за данни за външни потребители (гости).

HPE предлага HPE ProLiant DL385 с гъвкави модели на ИТ потребление и специални финансови програми. HPE Flexible Capacity (НРЕ гъвкав капацитет) позволява на клиентите да плащат за ИТ мощности с тяхното потребление, като се управляват непредсказуеми натоварвания и се вдига нивото на използване. Програмите за 90-дневно отложено плащане, 0% финансиране и обратно изкупуване прават сървъра HPE ProLiant DL385 още по-достъпен.