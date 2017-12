AMD и Qualcomm ще поддържат винаги свързани РС с платформите Ryzen™ Mobile

Мобилните процесори AMD Ryzen™ и Snapdragon™ LTE модемите на Qualcomm® ще осигуряват свързаност от Gigabit клас за високия сегмент корпоративни и домашни преносими компютри

Сънивейл, Калифорния — 5 декември 2017 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви, че работи с Qualcomm Technologies, Inc. (NASDAQ: QCOM), за да осигури гладка и бърза връзка за ултратънките ноутбуци снабдени с високопроизводителните Ryzen™ мобилни процесори[1]. С Qualcomm® Snapdragon™ LTE модемните решения и AMD Ryzen мобилните чипове водещите производители на лаптопи ще могат да създават винаги свързани (Always Connected) преносими компютри на Gigabit LTE скорости и светкавично-бърза производителност, при това с оптимална енергийна ефективност.

“И AMD, и Qualcomm полагат непрекъснати усилия да създават продукти, които дават ново определение на начина на работа на мобилните потребители,” каза Кевин Ленсинг, корпоративен вицепрезидент и управител на поделението за клиентски решения в AMD. “OEM-ите в цял свят сега ще могат да комбинират обявените наскоро мобилни процесори AMD Ryzen с водещите безжични решения на Qualcomm Technologies от семейството на Snapdragon LTE модемите, за да постигнат нови нива на производителност, свързаност и функционалност в ултратънките преносими компютри.”

“Qualcomm Technologies вярва, че концепцията Always Connected PC (винаги свързан РС) е бъдещето на персоналните компютри, и ние работим с AMD, за да вградим опита на всяка компания в тези вълнуващи продукти,” каза Алекс Катузиян, старши вицепрезидент на Qualcomm Technologies, Inc. “Комбинацията от AMD процесорите с нашата водеща LTE комуникационна технология ще доведе до Always Connected клиентски ноутбуци за потребителите в едно преди всичко мобилно бъдеще.”

AMD Ryzen™Mobile процесор с Radeon™ Vega графика:

Водеща производителност : Най-бързият процесор за ултратънки ноутбуци 1 е с до 7 пъти[2] по-висока CPU производителност и до 2.2 пъти[3] по-висока GPU производителност от предишното поколение процесори

Най-бързият процесор за ултратънки ноутбуци е с до 7 пъти[2] по-висока CPU производителност и до 2.2 пъти[3] по-висока GPU производителност от предишното поколение процесори Пълни изживявания в развлеченията : Забележителни изживявания в най-популярните eSports игри и готовност за работа с най-новите монитори с HDR[4], Radeon™ FreeSync™ 2[5], и 4K[6] дисплеи

Забележителни изживявания в най-популярните eSports игри и готовност за работа с най-новите монитори с HDR[4], Radeon™ FreeSync™ 2[5], и 4K[6] дисплеи Забележителен живот на батерията: до 2 пъти по-дълъг живот на батерията[7] в сравнение с предишното поколение

Qualcomm®Snapdragon™ LTE модемните решение предлагат:

Поддръжка на някои от най-новите технологии на безжичните мрежи[8]

Светкавични скорости[9] на LTE теглене

Превъзходни скорости в условия на слаб сигнал[10]

Дълъг живот на батерията

AMD, логото AMD Arrow, Ryzen, Radeon, FreeSync и техните комбинации са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc.

Qualcomm и Snapdragon са търговски марки на Qualcomm Incorporated, регистрирана в САЩ и други страни.

Qualcomm Snapdragon е продукт на Qualcomm Technologies, Inc.

[1]“Процесор за ултратънки лаптопи” се дефинира като чип с 15W номинален TDP. Базиран на тестове на AMD Ryzen™ 7 2700U, AMD Ryzen™ 5 2500U, и Core i7-8550U 15W мобилни процесори към 10/6/2017. Производителността е измерена с Cinebench R15 nT (“CPU производителност”) и 3DMark® TimeSpy (“GPU производителност”) за AMD Ryzen 7 2700U, AMD Ryzen 5 2500U и Intel 8550U. AMD Ryzen™ 7 2700U: AMD Reference, AMD Ryzen™ 7 2700U с Radeon™ Vega 10 графика, 8GB DDR4-2400 RAM, Samsung 850 PRO 512GB SATA SSD, Windows 10 Pro RS2, Графичен драйвер 23.20.768.9, 26 септ. 2017

[2]Тестове в AMD лаборатории. Конфигурациите на PC производителите могат да дадат различни резултати. Cinebench R15 nT се използва, за да симулира многонишкова CPU производителност; AMD Ryzen™ 7 2700U отбеляза 660.5, докато FX 9800P постигна 240, съответно 660.5/240 = 2.75X или 175% повече. Конфигурации: AMD Ryzen™ 7 2700U процесор: HP 83C6, AMD Ryzen™ 7 2700U мобилен процесор с Radeon™ Vega 10 графика, 8GB Dual Channel (2x4GB) DDR4-2400 RAM, Samsung 850 PRO 512GB SATA SSD, Windows 10 Pro RS2, граф.драйвер 22.19.655.2, 6 септ.2017AMD FX™ 9800P: HP 81AA, AMD FX™ 9800P с Radeon™ R7 моб.графика, 8GB Single Channel (1x8GB) DDR4-2133 RAM, Samsung 850 PRO 512GB SATA SSD, Windows 10 Pro RS2, Графичен драйвер 22.19.662.4, 19 юли 2017. RVM-27

[3]Тестове в AMD лаборатории. Конфигурациите на PC производителите могат да дадат различни резултати. Производителността може да варира в зависимост от версиите на драйверите. AMD Ryzen™ 7 2700U: AMD Reference, AMD Ryzen™ 7 2700U с Radeon™ Vega 10 графика, 8GB DDR4-2400 RAM, Samsung 850 PRO 512GB SATA SSD, Windows 10 Pro RS2, Graphics driver 23.20.768.9, 26-Sep-2017. AMD FX™ 9800P: HP 81AA, AMD FX™ 9800P with Radeon™ R7 Mobile Graphics, 8GB DDR4-2133 RAM, Samsung 850 PRO 512GB SATA SSD, Windows 10 Pro RS2, Графичен драйвер 22.19.662.4, 19 юли 20173DMark® Time Spy се използва за симулация на графична производителност; AMD Ryzen™ 7 2700U отбеляза 915, докато AMD FX™ 9800P постигна 400 или 915/400 = 2.29X или 129% по-добра производителност. RVM-17

[4]HDR съдържанието изисква системата да бъде конфигурирана с напълно HDR-готови компоненти: графична карта, монитор/ТВ, драйвер и приложения. Видео-съдържанието да бъде в HDR и да се гледа с HDR-ready плейър.. GD-96

[5] FreeSync 2 не изисква HDR монитори; драйверът може да настрои монитора в нативен режим, докато се открие поддържащо FreeSync 2 HDR съдържание. HDR с ниска латентност е постижимо само с използване на FreeSync 2 API игри или видео плейър и съдържание, което използва поне 2 пъти яркостта и цветовия обхват на sRGB, и с използване на FreeSync 2 монитор. Вътрешни тестове на AMD през ноември 2016 г. GD-105.

[6]Изисква 4K дисплей и съдържание. Поддържаната резолюция варира с модела и дизайна на GPU. Преди покупка се консултирайте за спецификациите на производителя. GD-113

[7]Тестове на AMD към 10/11/2017. За оценка на живота на батерията при AMD Ryzen™ Processor с Radeon™ Graphics се приема 50Wh батерия, софтуерно-хардуерно решение оптимизиращо използването на батерията, и следната конфигурация: AMD референтна платформа, AMD Ryzen™ 7 2700U, 2x4GB DDR4-2400, графичен драйвер 17.30.1025, Windows 10 x64 (1703). 1080p H.264 животът на батерията е тестван на 10.6 часа за AMD FX™ 9800P и 12.2 часа за Ryzen™ 7 2700U. Тетове с Mobile Mark – 10.7 часа за AMD FX™ 9800P и 13.5 часа за Ryzen™ 7 2700U. VP9 подобрение на живота на батерията от 4.5 часа на 9.2 дава 2.04. Реалният живот на батерията може да е различен, в зависимост от РС конфигурацията.

[8]Snapdragon LTE модемите поддържат до Category 18 LTE, най-усъвършенстваната LTE функционалност достъпна за бизнес мрежите, както и технологии като 4×4 MIMO и License Assisted Access (LAA)

[9] Устройствата със Snapdragon Gigabit LTE могат да постигат 100-300Mbps реални скорости на теглене в поддържащите ги мрежи.

[10] Устройствата със Snapdragon Gigabit LTE, вкл. поддръжка на 4×4 MIMO, могат да постигнат до 70% по-бързи скорости на теглене, в сравнение с 2×2 MIMO устройствата в условия на слаб сигнал (20dB съотношение сигнал-шум и по-ниско).