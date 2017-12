ADATA анонсира i-Memory AI720 за iOS устройства с нано технология

В раздел: Фирмени и прес съобщения от Denislav Slavchev на 7.12.2017, 179 показвания

07/12/2017 – ADATA Technology обяви пазарния дебют на i-Memory AI720 USB памет за iOS-базирани устройства. Флашката има Apple MFi сертификат и разполага както с Lightning, така и с USB 3.1 конектор, а дебелината й е едва 7,5 мм. Благодарение на своята уникална функция за 4K видео, при която информацията се записва и запазва едновременно, клиповете с висока резолюция вече няма да заемат място в телефона. AI720 поддържа криптиране на данните и е водо и прахоустойчива благодарение на своята нано-покривна технология. Новата i-памет ще е налична в 32GB, 64GB и 128GB с избор между златист и сребрист дизайн.

Двойна свързаност и високи скорости

AI720 е не само лека и тънка, но разполага и с по-дълъг lightning конектор, удобен за ползване с различни iOS устройства, дори при наличието на по-дебел или обемист калъф. Нейната метална, наподобяваща пясъчно покритие повърхност, е защитена от неприятни следи и отпечатъци.

AI720 разполага и с USB3.1 порт със скорост на четене до 90MB/s, което я прави подходяща за използване с множество различни устройства. Lightning конекторът осигурява скорост до 20MB/s, а 4K видеоклипове могат да бъдат записвани директно на флаш паметта. С приложението ADATA i-Memory за управление на файлове потребителите могат да гледат видео с оригинални субтитри.

Уникална технология с нано покритие за защита на личните данни

AI720 притежава най-новата нано-покривна технология с вградени характеристики, сравними с IP54 сертификат за защита от прах, вода и корозия, което прави устройството устойчиво на разливане на течност и предпазва съхраняваната информация. Освен това AI720 поддържа криптиране на данни и предоставя възможност на потребителите да създават пароли за всеки конфиденциален файл. И накрая, специално създаденото приложение ADATA i-Memory позволява моментален бекъп на съдържанието само с едно докосване.

За ADATA

ADATA Technology, един от най-големите производители на DRAM модули и флаш памети в света, разполага с разнообразно портфолио, което включва карти памет, SSD дискове и преносими твърди дискове. Компанията също така предлага решения за мобилно захранване и е един от големите доставчици на съвременно LED осветление. Продуктите на ADATA продължават да получават международно признание от организации като iF Design Awards (Германия), red dot Awards, CES Best of Innovations Awards, Good Design Awards (Япония), Best Choice of Computex Awards и Taiwan Excellence Gold Awards. Мотото на компанията „Love, Life, Dreams“ въплъщава бранда ADATA и ролята на иновативните памет продукти в човешкия стремеж към запазване на универсално ценни идеи. За повече информация, моля посетете www.adata.com.