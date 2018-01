ADATA разкрива смарт бъдеще на изложението CES 2018

В раздел: Фирмени и прес съобщения от Denislav Slavchev на 8.01.2018, 130 показвания

08/01/2018 – Компанията за DRAM модули и NAND флаш памети ADATA® Technology обещава да разкрие редица иновации по време на изложението за потребителска електроника CES 2018, което ще се проведе в периода 9-12 януари. Сред новите продукти ще видим първите в света XPG RGB SO-DIMM модул памети, нов форм фактор NGSFF ултрабърз PCIe SSD, NV-DIMM памет модули и най-новото безжично зареждане и сторидж продукти с иновативни спецификации. Тайванската компания също така ще демонстрира и роботизирани продукти с AI технология за “дълбоко учене”.

XPG RGB памет модули за гейминг и професионален гейминг сет

Премиум бранда XPG идва с два чисто нови RGB DDR4 модули памет – SPECTRIX D60RGB със скорост 4600MHz и SPECTRIX DS40 DDR4 SO-DIMM, който е първият в света RGB SO-DIMM. И двата продукта са екипирани с XPG Auro Sync софтуер за контрол на светлинните режими и ефекти. Други аксесоари за гейминг, които потребителите ще могат да видят, са слушалките за глава EMIX H40, които са особено подходящи за FPS игри (First-Person Shooting Games) благодарение на своята оптимизирана Bit-технология, както и компактните EMIX I30 слушалки за уши с 5,2-канален сърадунд звук и поддръжка на множество платформи и приложения като PC / Mac, Nintendo Switch, Sony PS4 VR, HTC VIVE, Xbox One и други.

Нов форм фактор и изключително високоскоростни PCIe SSD дискове от ново поколение

SX8200 PCIe Gen3x4 SSD разполага с най-новия NVMe 1.3 стандарт и иновативна 64-слойна 3D NAND технология със скорост на четене/запис до 3200/1700 MB/s. На щанда на производителя потребителите ще могат да видят и RAID приложения на SX8200 с невероятните скорости на четене/запис, достигащи 5900/3300. ADATA ще покаже за първи път новия форм фактор NGSFF SSD (Next Generation Small Form Factor) с по-голям капацитет и върхови възможности отвъд тези на съществуващите M.2 SSD дискове. Друг интересен продукт обещава да е SR2000SP – индустриален клас U.2 SSD диск за сървърни приложения и центрове за данни с капацитет 8TB и скорост на четене/запис до 3200/2400 MB/s.

Безжично зареждане, USB-C, A2 карти памет и външен сторидж

Не на последно място тайванците ще разкрият и разнообразие от мобилни аксесоари, включващи CW0050 6-милиметров ултратънък безжичен зареждащ пад с поддръжка на стандарта за безжично зареждане за най-новите мобилни устройства като Apple iPhone 8/iPhone X и Samsung Galaxy 8/Note 8. Ексклузивният USB-C 3.1 2-в-1 зареждащ кабел не само има 5GBps скорост на пренос на данни за мобилни телефони с USB-C конектор, но също така поддържа смартфони с микро USB конектор. Потребителите на Android от друга страна могат да се възползват от Class A2 карта памет, оптимизирана за директно запазване на приложения върху картата, което значително увеличава капацитета за съхранение на мобилните устройства. ADATA ще покаже и най-новите си външни батерии и HDD и SSD дискове, включващи 5TB HD330, HD710M Pro външен хард диск и 1TB USB-C външен SSD SE730H.

Сървърни модули памет и роботи

Тайванската компания ще представи и два нови андроида, свързани с платформа за облачни услуги с гласова навигация, носещи атрактивните имената Муунбубу и Муунбобо, както и NV-DIMM модули памет, представляващи комбинация от DRAM и SSD с много по-голям капацитет и функция за защита срещу прекъсване на захранването за сървърни приложения, базирани на иновативния AI подход за “дълбоко учене” на машините.







За ADATA

ADATA Technology, един от най-големите производители на DRAM модули и флаш памети в света, разполага с разнообразно портфолио, което включва карти памет, SSD дискове и преносими твърди дискове. Компанията също така предлага решения за мобилно захранване и е един от големите доставчици на съвременно LED осветление. Продуктите на ADATA продължават да получават международно признание от организации като iF Design Awards (Германия), red dot Awards, CES Best of Innovations Awards, Good Design Awards (Япония), Best Choice of Computex Awards и Taiwan Excellence Gold Awards. Мотото на компанията „Love, Life, Dreams“ въплъщава бранда ADATA и ролята на иновативните памет продукти в човешкия стремеж към запазване на универсално ценни идеи. За повече информация, моля посетете www.adata.com.