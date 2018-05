Be quiet! Straight Power 11 1000W

1. Въведение 2. Спецификации на Straight Power 11 1000W 3. Опаковка и окомплектовка 4. Дизайн-екстериор 5. Дизайн-интериор 6. Тестове и резултати 7. Заключение

Преди броени дни Be quiet! oбнови продуктовата си линия захранващи блокове Straight Power с тяхната 11-та генерация. Тази продуктова линия е втората в йерархията (отгоре-надолу) на Be quiet!, непосредствено след топ моделната линия Dark Power и целта е да предложи по-достъпни решения за потребителите с малко по-ограничен бюджет.

Линията Be quiet! Straight Power 11 включва шест модела захранващи блокове – 450W/550W/650W/750W/850W/1000W. За това ревю, на нас бе предоставен най-върховият модел от серията – 1000W. Всичките модели на обновената линия вече са с пълен кабелен мениджмънт, а обезпечаваната захранваща мощност е разширена до 1000W. При всички продуктови линии захранвания на Be quiet!, основен приоритет е тяхната тиха работа и именно заради това в Straight Power 11 се използва вече доказалият се в предходната серия, много тих и ефективен 135 mm вентилатор Be quiet! SilentWings 3. Енергийната ефективност на новите модели е останала също непроменена и те по подобие на предшествениците си покриват сертификата 80Plus Gold .

Гаранционният срок на серията Be quiet! Straight Power 11 е увеличен на 5 години.

Препоръчваните цени са:

Be quiet! STRAIGHT POWER 11 450W – 219 лв.

Be quiet! STRAIGHT POWER 11 550W – 235 лв.

Be quiet! STRAIGHT POWER 11 650W – 255 лв.

Be quiet! STRAIGHT POWER 11 750W – 289 лв.

Be quiet! STRAIGHT POWER 11 850W – 345 лв.

Be quiet! STRAIGHT POWER 11 1000W – 429 лв.





Всички страници от статията:

