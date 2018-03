AMD и Microsoft осигуряват игри без накъсване с поддръжката на Radeon FreeSync в конзолите Xbox One S и Xbox One X

Производителят на чипове и софтуерният гигант обявиха поддръжка на технологията Radeon FreeSync в популярните игрални конзоли Xbox One S и Xbox One X. Това ще позволи на милионите притежатели на Xbox One да се наслаждават на плавен гейминг без забавяне и накъсване.

За три години от нейното обявяване технологията FreeSync се превърна в преобладаващия избор за игри без досадни дефекти в картината. Ето основните предимства за любителите на компютърните игри с FreeSync:

Отворена екосистема, повече опции: с поддръжката на над два пъти повече FreeSync дисплеи от по-скъпото конкурентно решение, индустрията масово прие отворените стандарти. На пазара вече има над 240 FreeSync съвместими модели монитори от над 20 производители.

с поддръжката на над два пъти повече FreeSync дисплеи от по-скъпото конкурентно решение, индустрията масово прие отворените стандарти. На пазара вече има над 240 FreeSync съвместими модели монитори от над 20 производители. HDR гейминг с ниска латентност:Обявена миналата година, технологията FreeSync 2 гарантира ниска латентност, отлични нива на черното и ярки цветове при възпроизвеждането на High Dynamic Range (HDR) съдържание, в съчетание с плавен геймплей.

Любителите на компютърни игри могат да активират FreeSync в менюто на конзолата при свързан към нея с HDMI кабел FreeSync-съвместим дисплей.