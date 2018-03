„Но може ли да подкара Crysis?“

Едно от нещата, с които ще бъде запомнена играта Crysis от появата си през 2007-ма година, е изключителното за времето си графика. Тя беше сред първите DX10 съвместими игри визуално изглеждаше с години пред конкуренцията. Всъщност още предишното заглавие на фирмата Crytek, Far Cry, показа че компанията има много сериозни заявки за графичния си енджин и Crysis надгради доста над това. Проблемът обаче беше че тази изпреварила времето си графика идваше и на много сериозна цена – на максимални детайли се задъхваха дори на най-добрите конфигурации по това време. Предвид тежестта на играта се роди фразата “but can it run Crysis” или в превод „но може ли да подкара Crysis“, като категоризация колко добра е дадена система.

От тогава обаче минаха над 10 години, а света на компютрите се движи според закона на Муур, който в една популярна, макар и неточна, интерпретация предполага че всеки 2 години производителността на компютрите ще се увеличава двойно. Тоест за изминалите години би следвало производителността им да се е увеличила 32 пъти. Точния израз обаче е, че всеки 2 години броят на транзисторите се увеличава двойно, а това съвсем не означава обезателно двойно нарастване на производителността. Даже в последните години може да се каже че с всяка следваща година нарастването на производителността все повече се забавя и са нужни все повече транзистори за едно и също увеличение. И все пак очакванията са за огромно нарастване през последните 10 години, примерно поне на един порядък (10х). Така че ако Crysis не е вървял добре на топ системите през 2007-ма дали пък не е възможно вече да го играете на машини от нисък клас в наши дни?

Едно от вдъхновенията ми по темата беше отличната производителност на вграденото видео в новите процесори на AMD с ядро Raven Ridge – Ryzen 3 2200G и Ryzen 5 2400G. Към това обаче добавих видеокартите от нисък клас Radeon RX550 2 GB и RX560 4 GB, както и два по-стари модела с интегрирано видео – най-ниският смислен модел за AM4, А8-9600, и бившият топмодел за FM2, 7850К. Логично, от тестовете липсва вграденото видео на Intel, тъй като както видяхме в предишния материал производителността му е трагична дори в резолюция 720p при ниски детайли, така че реших да не се мъча. А от страна на NVidia за съжаление не разполагам с видеокарти от нисък клас в наличност. Двете дискретни видео карти бяха подкрепени от Ryzen 3 1200.

Предвид цялата подготовка ми се видя безмислено да тествам само една игра, за това реших да видя как ще се държат конфигурациите във всички игри от серията. Съответно в Crysis и Crysis Warhead тествах при максимални настройки – съответно Very High и Enthusiast. В следващата игра от серията, Crysis 2 от 2011-та година, заложих на едно ниво под максималната (Extreme), предвид по-тежкият енджин с използване на DX11 и накрая за най-прясното заглавие, Crysis 3 от 2013 реших да заложа на още една степен по-ниско (Medium за текстури и System Specs). Във всички случаи антиалайзингът беше изключен.

Още нещо което трябва да се отбележи, че за тестовете използвах Steam версиите на Crysis и Crysis Warhead, като за съжаление се оказа че не е чак толкова лесно да се подкарат. За Crysis Warhead се наложи да използвам 64-битовата версия на изпълнимия файл, като зададох да се стартира в администраторски режим и това реши проблемите със съвместимостта. За първоначалния Crysis обаче нещата не са толкова прости. За съжаление steam версията стандартно не разполага с 64-битов изпълним файл и ще трябва да се поровите в интернет за да намерите версия на папката Bin64 на играта, както и да свалите допълнително пачнато Crysis64.exe. След това трябва да зададете играта да се стартира в съвместим с Windows Vista SP2 режим, както и да я стартирате като администратор. За съжаление дори и това се оказа недостатъчно за Raven Ridge процесорите, които използват по-стар клон на драйверите на AMD, така че за съжаление няма да видите техни резултати в играта.





