Seasonic представиха захранвания от серията Prime SnowSilent с 12 години гаранция

В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 5.04.2018

Seasonic представиха три модела захранвания от серията Prime SnowSilent. Серията се характеризира с бяло тяло, хромирана метална решетка и бяла перка на вентилатора. Постояннотоковите изходи и променливотоковата захранваща букса са с контрастиращ черен цвят. При тези захранвания, дизайнът е фокусиран към постигане на много ниски нива на шум. Вентилаторът не работи под прагово ниво на натоварване, което гарантира най-ниските възможни шумови нива. Вентилаторите на тези захранвания са снабдени с хидродинамични лагери, което допълнително спомага за намаляване на шума и за да се справят с 12 годишната гаранция.

Трите модела, които стартират са SnowSilent 550 Gold, SnowSilent 650 Platinum и SnowSilent 750 Titanium. SnowSilent 550 Gold извежда непрекъсната мощност от 550 W и се гордее с ефективността от 80 Plus Gold. Той е предназначен за изграждане на компютърни игри с 1-2 графични карти. SnowSilent 650 Platinum има мощност 650 W и ефективност 80 Plus Platinum. SnowSilent 750 Titanium е с мощност 750 W и ефективност 80 Plus Titanium. SnowSilent 650 Platinum и SnowSilent 750 Titanium са предназначени за изграждане системи с мощни процесори и 2-3 графични карти.

Под “капака” и на трите модела се намират DC-DC импулсен преобразувател, APFC, MTLR (micro-tolerance load-regulation), единична +12V линия и стандартните защити срещу претоварване, прегряване и късо съединение. Моделът 550W включва един-единствен 4-пинов EPS конектор и два 6+2-пинови PCIe конектора. Моделът 650W идва с четири 6+2-пинови PCIe конектора (два повече от 550W модела). Моделът 750 W пък има два EPS 4+4-пинови конектори. Всички модели разполагат с шест SATA захранващи конектора, пет Molex и един Berg (за флопи). Моделите 550W и 650W са с дължина 140 mm, а моделът с мощност 750 W е с дължина 170 mm. От Seasonic все още не споменават нищо за цената на трите модела.

Източник: Techpowerup