ADATA анонсира нови външни дискове

12/04/2018 – Тайванският производител на DRAM модули и NAND флаш памети анонсира няколко нови HDD устройства. HV300 е един от най-тънките външни хард дискове на компанията с дебелина едва 10,3 мм[i]. Устройството се отличава с елегантен гланциран дизайн и текстурирана рамка. Потребителите ще могат да избират между 4 цвята – черен, червен, бял или син. Дискът ще се предлага с капацитет 1 TB, 2 TB, 4 TB и 5 TB и ще използва бързия USB 3.1 интерфейс за пренос на данни. От ADATA са добавили и шокови сензори, които да предпазят устройството при изпускане и удари. В допълнение, HV300 идва с инсталиран HDDtoGO софтуер и AES-256 криптиране на съхраняваната информация.

HD330 е вторият модел, който компанията представя. Той е създаден с цел да отговори на най-високите стандарти за здравина и устойчивост и е подсилен със специален силиконов слой с висока плътност и защита от удари. Устройството също така е снабдено с противошокови сензори с червена индикация при активиране и ще се предлага с капацитет 1 TB, 2 TB, 4 TB и 5 TB. Тук отново имаме наличен HDDtoGO софтуер и AES-256 криптиране на информация с USB 3.1 пренос на данни.

За ADATA

[i] Важи за моделите с капацитет 1 TB и 2 TB.