Иновации от ADATA и XPG на изложението Computex 2018

28/05/2018 – ADATA Technology анонсира част от продуктите, които ще представи по време на международното изложение за информационни технологии Computex 2018 в Тайпей, Тайван под мотото “Бъдеще на иновациите”. Сред премиум продуктите, които ще бъдат изложени, тайванският производител ще акцентира върху първата в света DDR4 RGB памет с хибридно охлаждане с течен въздух, както и върху най-новите индустриални NGSFF (New Generation Small Form Factor) SSD устройства, PCIe U.2/AIC форм фактор SSD и NV-DIMM. Тайванският производител също така ще изложи и своите нови продукти за мобилно съхранение, в това число първия в света външен твърд диск с топлинно разсейване, високоскоростна 512GB карта памет, както и облачно-свързан домашен робот.

Гейминг производителност от следващо ниво

Споменатият вече SPECTRIX D80 е RGB DDR4 модул памет с хибридно течно охлаждане, което представлява комбинация от херметически затворен радиатор с непроводима и RGB осветена течност, както и алуминиев радиатор за допълнително охлаждане. Друг модел от изложението ще бъде SPECTRIX D41 DDR4 RGB модул памет, достигащ скорост на работа от над 4600MHz с поддръжка на Intel® X299 и AMD AM4/Ryzen и възможност за програмиране на осветлението през XPG RGB Sync приложение и набор от допълнителен софтуер за контрол на светлинните ефекти. От тайванската компания са подготвили и допълнителни XPG аксесоари като клавиатура, гейминг слушалки, мишка и безжичен пад, както и новото поколение STORM M.2 PCIe SSD.

Интелигентен домашен робот

ADATA ще демонстрира своето ново поколение облачно-свързан домашен робот с 360-градусова камера с възможност за дистанционно управление и система за лицево разпознаване, която за първи път се интегрира в домашен робот. Основните характеристики на андроида ще включват съблюдаване за сигурността на дома и подпомагане на ранното детско развитие. С вградената технология за разпознаване на глас роботът ще може да общува с децата с цел стимулиране на развитието на детската реч в предучилищна възраст чрез разговори и забавни упражнения. По-късно през годината ADATA ще представи и нова серия домашни роботи, които ще поддържат разпознаване на глас от далечно разстояние за приложение в по-големи пространства и възможност за контрол на умните електроуреди.

Решения за центрове за данни и сървърни приложения

ADATA ще изложи своите последни индустриални решения, включващи SX8200 PCIe SSD – най-бързото SSD устройство на компанията до момента с PCIe Gen3x4 интерфейс и 3D NAND флаш технология, което достига скорости на четене и запис от 3200 и 1700MB в секунда. NGSFF на ADATA предлага възможности отвъд тези на съществуващите M.2 SSD устройства, конфигурация с двоен порт и защита при прекъсване на захранването. От своя страна, PCIe U.2/AIC форм фактор SSD моделът осигурява капацитет на съхранение до 11TB, а бързодействието при работа със случайни 4K блокове достига 1 милион операции в секунда. NV-DIMM модулите на компанията са създадени за критични приложения в центрове за данни и представляват комбинация от DRAM и SSD с огромен капацитет на съхранение на данни, защита при прекъсване на електричеството и много по-дълъг живот.

Локация: Изложбен център Taipei Nangang, 1F, щанд I0608

Дата: 5-8 юни (09:30-18:00 ч.), 9-и юни (09:30-16:00 ч.)

За ADATA

ADATA Technology, един от най-големите производители на DRAM модули и флаш памети в света, разполага с разнообразно портфолио, което включва карти памет, SSD дискове и преносими твърди дискове. Компанията също така предлага решения за мобилно захранване и е един от големите доставчици на съвременно LED осветление. Продуктите на ADATA продължават да получават международно признание от организации като iF Design Awards (Германия), red dot Awards, CES Best of Innovations Awards, Good Design Awards (Япония), Best Choice of Computex Awards и Taiwan Excellence Gold Awards. Мотото на компанията „Love, Life, Dreams“ въплъщава бранда ADATA и ролята на иновативните памет продукти в човешкия стремеж към запазване на универсално ценни идеи. За повече информация, моля посетете www.adata.com.