ADATA анонсира индустриални SSD дискове

02/07/2018 – ADATA Technology обяви пазарния дебют на SR2000 – нова серия индустриален клас SSD дискове, включваща моделите SR2000SP U.2 PCIe и SR2000CP PCIe HHHL AIC. Устройствата са базирани на 3D eTLC NAND флаш технология и осигуряват ултрабърз пренос на данни, голям капацитет и висока степен на защита. Дисковете се предлагат с програмируем over-provisioning софтуер, който позволява гъвкавост при определяне на необходимия OP капацитет от страна на клиента.

ADATA SR2000SP U.2 PCIe SSD

ADATA SR2000SP U.2 (2.5”) разполага с 3D enterprise TLC NAND флаш технология. Скоростите при случайно четенe и запис са съответно 830 000 и 140 000 операции в секунда. SSD дисковете предлагат отлична енергоефективност и съвместимост с множество приложения, които изискват сигурност, удобство и висока производителност. За да отговори на новите изисквания на enterprise сървърите, центровете за данни и анализите на огромни информационни потоци, SR2000SP разполага с 11TB капацитет.

За по-голямо удобство моделът се предлага с програмируем OP софтуер, който позволява на IT мениджърите възможност да настройват OP капацитета, за да подобрят производителността на SSD устройствата, както и тяхната издръжливост. Новите дискове поддържат т.нар. “гореща замяна” или hot-swapping (възможност за подмяна по време на работа), както и TRIM команди под Windows – технология, която инструктира SSD контролера да изтрива периодично и предварително използвани клетки от флаш паметта, информацията в които вече не е нужна.

ADATA SR2000CP PCIe HHHL AIC SSD

ADATA SR2000CP PCIe HHHL AIC е базиран също на 3D eTLC NAND флаш технология и разполага с капацитет до 11TB, програмируем OP софтуер и TRIM технология. Последващите скорости на четене и запис достигат 6000MB и 3800MB в секунда, а при случайно четене и запис дисковете достигат съответно 1 милион и 150 000 операции в секунда. Налична е и LDPC ECC технология и DRAM кеш буфер.

Серията индустриални SSD дискове SR2000 разполага и със защита при спиране на захранването, 256-битово AES криптиране, технология за защита на данните, поддръжка на S.M.A.R.T система за мониторинг и устойчивост на вибрации и удари.

