ADATA с иновативни продукти на изложението Flash Memory Summit 2018

06/08/2018 – ADATA Technology обяви, че ще представи редица иновативни бизнес решения по време на започващото утре изложение Flash Memory Summit 2018, което ще се проведе в периода 7-9 август в Санта Клара, Калифорния, САЩ. Тайванската компания ще демонстрира своите най-нови индустриални SR2000 PCIe U.2 (2.5”) и AIC SSD дискове, M.3 NGSFF SSD устройства и DRAM модули. Потребителите ще могат да се запознаят и с новия фърмуер за SLC Cache и Non-SLC Cache, подходящ за редица приложения.

Индустриални SSD устройства

Най-новите индустриални SSD дискове SR2000SP U.2 PCIe и SR2000CP PCIe HHHL AIC са базирани на 3D eTLC NAND флаш технология и са предназначена за големи сървъри, HPC изчисления, центрове за данни и анализи на огромен обем информация. Те предлагат ултрабърз пренос и капацитет от 2TB до 11TB, както и програмируем OP софтуер.

SR2000SP U.2 PCIe SSD осигурява ултрабърз пренос на данни до 3.5GB в секунда, а скоростите при случайно четенe и запис са съответно 830 000 и 140 000 операции в секунда. SR2000CP PCIe HHHL AIC SSD достига последователни скорости на четене и запис от 6.0 и 3.8GB в секунда, а при случайно четене и запис дисковете достигат съответно 1 милион и 150 000 операции в секунда. Налична е и LDPC ECC технология и H/W защита при прекъсване на захранването.

Ново поколение M.3 NGSFF SSD

ADATA ще демонстрира и своите най-нови M.3 NGSFF индустриални SSD устройства с поддръжка на NVMe 1.3 и PCIe Gen3x8 интерфейс. IM3P33EC достига забележителните скорости на четене/запис от 3200/1700MB в секунда и рредлага hot-plug функционалност, защита при прекъсване на захранването, 256-битово AES криптиране, както и end-to-end защита на данните.

Индустриален клас DDR4 памет

ADATA ще представи подобрени DDR4 2666MHz модули, отговарящи на най-стриктните изисквания с отлична сигурност на работа. Новата памет с форм фактор 260-pin SO-RDIMM е предназначена за EIS (Edge Intelligence Servers) сървъри, нетуъркинг и HPC изчисления. От своя страна NV R-DIMM модулите са подходящи за употреба в центрове за данни и идустриални сървъри, осигурявайки бекъп на DRAM съдържание към флаш при непредвидено прекъсване на електричеството или срив в системата.

