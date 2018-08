Чупещият световни рекорди AMD Ryzen™ Threadripper™ от 2-ро поколение – предварителните продажби започват днес, в наличност от 13 август







Над 80 ритейл вериги и системни интегратори в цял свят предлагат още сега възможност за предварителни заявки за флагманския AMD Ryzen Threadripper 2990WX 2nd Gen с 32 ядра и 64 нишки —

Санта Клара, Калифорния, 6 август 2018 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви старта на предварителните заявки от над 80 глобални ритейлъри и системни производители на очаквания с нетърпение 2-ро поколение процесор AMD Ryzen Threadripper. Чупещият световния рекорд в Cinebench R15 многонишков CPU тест с най-висок резултат за настолен чип 32-ядрен, 64-нишков AMD Ryzen Threadripper 2990WX е проектиран за професионални създатели на съдържание, разработчици и РС ентусиасти. Гамата чипове от 2-ро поколение е съставена от четири модела процесори, като всички те са на базата на 12nm “Zen+” архитектура, разполагат с уникалните характеристики на това 2-ро поколение AMD Ryzen-и, и са съвместими със съществуващите и с новите X399 дънни платки. С процесорите AMD Ryzen Threadripper 2990WX и 2970WX добавя новата Ryzen Threadripper WX серия към съществуващата Ryzen Threadripper X серия чипове, за да посрещне изискванията за възможно най-висока изчислителна мощност за най-интензивните натоварвания.

“Ние създадохме нов стандарт за пазара на високия клас настолни машини, когато пуснахме първия Ryzen Threadripper преди година, предоставяйки на най-взискателните РС потребители ново ниво на изчислителна мощност,” каза Джим Андерсън, старши вицепрезидент и управител на Computing and Graphics Business Group в AMD. “Нашата цел с 2-рото поколение Ryzen Threadripper бе да преместим границите за производителността още по-надалеч и да продължим с иновациите на ръба на технологиите. От 13 август създатели на съдържание, ентусиасти и геймъри от цял свят ще могат да изпитат предимствата на новите продукти.”

По време на глобално събитие за журналисти, анализатори на бранша и партньори, състояло се през юли, 2-рото поколение чипове Ryzen Threadripper 2990WX бяха подложени на изпитание и счупиха световните рекорди в многонишковия Cinebench R15 CPU тест. Овърклок екипа на AMD Ryzen успя да вдигне честотите на 2-ро поколение AMD Ryzen Threadripper 2990WX над 5,1 GHz с течен азот, постигайки рекордна производителност с резултат 7618, като би текущия рекорд за еднопроцесорна система на конкурентния Core i9-7980XE CPU от 5828 точки. Достъпното безплатно помощно приложение Ryzen Master Software дава широк контрол над CPU[1] настройките и позволява на потребителите да изстискат всяка капка производителност от техните процесори.

Гамата настолни процесори AMD Ryzen Threadripper от 2-ро поколение

След пускането през 2018 г. на спечелилите признание Ryzen процесори от масовия десктоп сегмент, 2-рото поколение 2nd Gen AMD Ryzen Threadripper идват да задоволят нуждите на създатели на съдържание и геймъри.

МОДЕЛ ЯДРА/

НИШКИ BOOST/ БАЗОВА ЧЕСТОТА (GHZ) L3 КЕШ (MB) TDP (WATT) PCIe® Gen 3.0 ПИСТИ Крайна цена (USD) ОЧАКВАНА НАЛИЧНОСТ AMD Ryzen™ Threadripper™ 2990WX 32/64 4.2/3.0 64 250W 64 $1799 13 август 2018 г. AMD Ryzen™ Threadripper™ 2970WX 24/48 4.2/3.0 64 250W 64 $1299 Октомври 2018г. AMD Ryzen™ Threadripper™ 2950X 16/32 4.4/3.5 32 180W 64 $899 31 август 2018 г. AMD Ryzen™ Threadripper™ 2920X 12/24 4.3/3.5 32 180W 64 $649 Октомври 2018г.

Готовност на екосистемата

Всички AMD Ryzen Threadripper процесори от второ поколение поддържат платформата SocketTR4, разполагаща със 64 PCIe® Gen 3.0 писти, както и с четириканална DDR4 памет с поддръжка на ECC support[2]. Всички AMD Ryzen Threadripper процесори от второ поколение се поддържат от пълна екосистема от нови и`съществуващи X399 платформи още от старта, с вече налични модели дънни платки от производители като ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI. Заедно с богатия избор от дъна, платформата SocketTR4се радва и на разнообразие от охлаждащи решения, включително новия въздушен кулер Wraith Ripper, показан на Computex 2018. Този охладител сега е достъпен от CoolerMaster и предлага съвместимост с платформата SocketTR4, както и с 1-во и 2-ро поколение Ryzen Threadripper процесори.

Наличност

За клиентите, които с нетърпение очакват настолния процесор Ryzen Threadripper 2-ро поколение, онлайн веригите могат да започнат да приемат предварителни заявки от днес, понеделник, 6 август 2018 г, за 32-ядрения, 64-нишков AMD Ryzen Threadripper 2990WX. Пълният списък на участващите ритейлъри, както и информация за официалния старт могат да бъдат открити на на www.AMD.com. 16-адреният, 32-нишков AMD Ryzen Threadripper 2950X CPU се очаква на пазара на 31 август 2018 г, а дебютът на моделите AMD Ryzen Threadripper 2970WX и 2920X се планира за октомври 2018 г.

По време на Siggraph 2018 във Ванкувър, Британска Колумбия, световната годишна конференция за професионални създатели на графично съдържание стартираща на 12 август, AMD ще проведе убедителни демонстрации на възможностите, които дават процесорите Ryzen Threadripper от второ поколение – Щанд 1101.

Поддържащи източници

За AMD

В продължение на над 45 години AMD тласка напред иновациите във високопроизводителните изчислителни среди, в графиката и визуализационните технологии – градивните блокове за потопяващи игрови и визуализационни платформи и информационни центрове. Стотици милиони потребители, водещи бизнеси от Fortune 500 класацията и научни институции в света разчитат на технологиите на AMD за ежедневно подобряване на начина, по който живеят, работят и играят. Служителите на AMD в цял свят са фокусирани върху изграждането на отлични продукти, които преместват напред границите на нашите възможности. Допълнителна информация какви възможности дава AMD днес и как вдъхновява бъдещето ще намерите на уебсайта, в блога, Facebook и Twitter страниците на компанията.

AMD, логото AMD Arrow, Ryzen, Threadripper и техните комбинации са собственост на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена са използвани само с информационна цел и могат да бъдат търговски марки на съответните собственици.

[1] Overclocking AMD processors, including without limitation, altering clock frequencies / multipliers or memory timing / voltage, to operate beyond their stock specifications will void any applicable AMD product warranty, even when such overclocking is enabled via AMD hardware and/or software. This may also void warranties offered by the system manufacturer or retailer. Users assume all risks and liabilities that may arise out of overclocking AMD processors, including, without limitation, failure of or damage to hardware, reduced system performance and/or data loss, corruption or vulnerability. GD-106

[2] ECC memory available only when enabled by the motherboard manufacturer. Check with your system provider for details and availability. GD-132.