Новата графична карта на NVIDI ще бъде GeForce RTX 2080

на 15.08.2018

NVIDIA по оригинален начин пусна тийзър на предстоящото събитие “GeForce Gaming Celebration”.

Изглежда, че повечето медии бяха отчасти прави за новото наименуванието на серията наследник на Geforce GTX10, като посочиха, че всъщност няма да е 11, а 20. Но все пак има и изненада и тя е, че в новата серия абревиатурата GTX, ще бъде заменена с RTX, стига да се вярва на текста, публикуван от NVIDIA.

Видеото показва нов кожух за вентилаторите, който изглежда подобен на Quadro RTX (със зелена лента). Показва се и страната, където завършва радиаторa и замъгленото изображение на задната плоча.

Събитието за представянето на новите карти RTX 2080 и RTX 2070 ще се проведе следващата седмица в Кьолн, на което се очаква пълно разкриване на подробностите около тях, но наличности вероятно ще има чак в края на месеца.

Пълен списък на загадките:

RoyTeX = RTX

Not_11 = clearly not 11

Mac-20 = 20 Series

Eight-Tee = 80

AlanaT = Alan Turing

Zenith20 = 20 series

Ray = RTX

give me 20

GPS coordinates: “50.968495,7.014026” describe launch location

Rolling date numbers appear in the order of 2,0,8,0

Чат журнала ясно показва името: RoyTeX = RTX, not_11 и gimme 20:

Вторият чат журнал показва EightTee = Eighy 20. Видеото завършва с подвижни, изскачащи номера, които показват 2080.

