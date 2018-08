ADATA анонсира нова гама външни батерии

22/08/2018 – ADATA обяви пазарния дебют на своите нови външни батерии, предлагащи множество функционалности, цветови опции и красив дизайн. Гамата включва моделите P10000, P5000, P10050C и P10050V, които ще са налични поетапно от края на месец август.

ADATA P10000 – сигурност и модерен дизайн

Със своя модерен дизайн тип “мозайка” и лек холографски ефект с променящи се отблясъци P10000 е не само атрактивна, но и практична външна батерия с капацитет 10 000mAh и мощност 2A. Моделът, наличен в шест цветови опции, разполага с висока степен на защита с огнеустойчив корпус и електрическа верига, конструирана срещу претоварване, прегряване, високи и ниски нива на подаваното напрежение и късо съединение.

ADATA P5000 – мобилна и полезна

ADATA P5000 е второто попълнение в новата гама външни батерии на компанията. Моделът с капацитет от 5 000mAh е изключително мобилен с големина от 10 см и тегло от 110 г. Устройството предлага минималистичен текстуриран дизайн с усещане за кожа, който не оставя отпечатъци от пръсти и предлага избор между шест цветови опции – светлосин, тъмносин, розов, червен, черен и бял цвят. Освен това P5000 се предлага с вграден детектор за фалшиви банкноти, който използва UV светлина за проверка на водния знак и защитната лента.

ADATA P10050C – дизайн, вдъхновен от морето

P10050C е с капацитет 10 000mAh и предлага индустриален дизайн без аналог на пазара в момента. Вдъхновен от текстурата на мидените черупки и бляскавата повърхност на перлите, P10050C има елегантно излъчване и тънък набразден корпус, който придава усещане за повече стил и лукс. Моделът с мощност 2.4A разполага със схема на зареждане, която позволява едновременното захранване на две устройства, както и на самата батерия. P10050C разполага с удобно вградено LED фенерче и поддръжка на USB Type-C порт.

ADATA P10050V – енергия от цветове

Компактната преносима външна батерия P10050V идва с набор от цветови опции от ярки до класически нюанси и разполага с капацитет от 10 000mAh, който осигурява пълното зареждане на таблет и четирикратно зареждане на смартфон. Двата USB изхода с обща мощност 2.4A позволяват зареждането на две устройства едноременно.

За ADATA

ADATA Technology, един от най-големите производители на DRAM модули и флаш памети в света, разполага с разнообразно портфолио, което включва карти памет, SSD дискове и преносими твърди дискове. Компанията също така предлага решения за мобилно захранване и е един от големите доставчици на съвременно LED осветление. Продуктите на ADATA продължават да получават международно признание от организации като iF Design Awards (Германия), red dot Awards, CES Best of Innovations Awards, Good Design Awards (Япония), Best Choice of Computex Awards и Taiwan Excellence Gold Awards. Мотото на компанията „Love, Life, Dreams“ въплъщава бранда ADATA и ролята на иновативните памет продукти в човешкия стремеж към запазване на универсално ценни идеи. За повече информация, моля посетете www.adata.com. please visit www.adata.com.