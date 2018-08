Новата графична карта AMD Radeon™ Pro V340 осигурява мощност и висока плътност на инсталация в информационните центрове

— Тя е единственото в индустрията хардуерно базирано графично виртуализационно решение подпомогнато от SR-IOV и мощната “Vega” архитектура за съвременните задачи за визуализация —

VMworld, Лас Вегас, Невада — 26 август 2018 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви графичната карта Radeon™ Pro V340. Тя представлява високопроизводително решение с два GPU, предназначено за осигуряване на виртуална десктоп инфраструктура (Virtual Desktop Infrastructure – VDI) за работа с най-интензивните визуализационни натоварвания като CAD моделиране, Десктоп-като-услуга (Desktop as a Service – DaaS) и рендериране.

AMD Radeon™ Pro V340 е базирана на усъвършенствана AMD “Vega” архитектура, оптимизирана за екстремна производителност и висока плътност за виртуализирани среди. Тя е първото VDI хардуерно решение снабдено с 32GB ултрабърза НВМ памет от второ поколение, осигуряваща висока пропускателна способност за данните при най-сложните проектантски задачи.

Новата графична карта разчита на AMD MxGPU технологията, единственото в индустрията хардуерно базирано GPU виртуализационно решение. В нея се използва технологията SR-IOV (Single Root I/O Virtualization). Съчетавайки софтуерни и хардуерни технологии предлагащи виртуализирана графика за съвременния „облак“, AMD MxGPU осигурява бърза, стабилна и предвидима производителност с най-високата индустрията потребителска плътност[1], без да са необходими лицензионни такси за крайните потребители.

“Като флагман на нашата нова продуктива линия – Radeon™ Pro V-серията – картата Radeon™ Pro V340 разполага с усъвършенствани функции за сигурност и помага ценово ефективно да се ускорят съвременните виртуализационни задачи от информационните центрове,”каза Оги Бъркич, управител на Radeon Pro в AMD.

“Графичната карта AMD Radeon™ Pro V340 ще позволи на нашите клиенти защитено да предлагат виртуализация на десктоп среди и приложения и за най-натоварващите графични задачи,”каза Шелдън д‘Паива, директор продуктов маркетинг във VMware. “С Radeon™ Pro за VMware, администраторите лесно могат да настроят VDI среда, бързо да инсталират виртуални GPU към съществуващите виртуални машини и да осигурят с ресурси стотици професионалисти, само с няколко щраквания на мишката.”

“С повишена плътност, по-бърз кадров буфер и подобрена защита, графичната карта AMD Radeon™ Pro V340 е нов избор за нашите клиенти, осигуряващо достатъчно мощност в техния Citrix Workspace дори за най-натоварващите приложения,” каза Калвин Су, вицепрезидент продуктов маркетинг в Citrix.

Технология за конкретни цели

Графичната карта AMD Radeon™ Pro V340 предлага следните разширени функции и технологии, насочени към корпоративните потребители, DaaS и облачен гейминг с цел ускоряване на визуализационните задачи:

Превъзходна потребителска плътност: Поддържа до 32 1GB виртуални машини, с до 33% над конкурентните решения.

Поддържа до 32 1GB виртуални машини, с до 33% над конкурентните решения. Интегриран кодиращ енджин: Способност да компресира независими видео потоци във формати H.264 и265. Предлага на потребителите в проектирането и производството високото качество на видеото, което те очакват, и позволява на ИТ мениджърите да разтоварят централните процесори в системите.

Способност да компресира независими видео потоци във формати H.264 и265. Предлага на потребителите в проектирането и производството високото качество на видеото, което те очакват, и позволява на ИТ мениджърите да разтоварят централните процесори в системите. Ултрабърз кадрови буфер: HBM2 паметта с Error Correcting Code (ECC)[2] и по-добра енергийна ефективност за невероятно ускоряване на пейджинг приложенията.

HBM2 паметта с Error Correcting Code (ECC)[2] и по-добра енергийна ефективност за невероятно ускоряване на пейджинг приложенията. Вграден процесор за защита: осигурява защитено стартиране и криптиран сторидж.

осигурява защитено стартиране и криптиран сторидж.

Наличност

Графичната карта AMD Radeon™ Pro V340 се очаква в 4-то тримесечие на 2018 г. Новото графично решение на AMD може да се види в момента на щанд #2501 на изложението VMworld в Лас Вегас.

Поддържащи източници

Научете още за AMD Radeon™ Pro V340

Научете още за AMD MxGPU

Станете фен на AMD въвFacebook

Следвайте AMD вTwitter

За AMD

В продължение на над 45 години AMD тласка напред иновациите във високопроизводителните изчислителни среди, в графиката и визуализационните технологии – градивните блокове за потопяващи игрови и визуализационни платформи и информационни центрове. Стотици милиони потребители, водещи бизнеси от Fortune 500 класацията и научни институции в света разчитат на технологиите на AMD за ежедневно подобряване на начина, по който живеят, работят и играят. Служителите на AMD в цял свят са фокусирани върху изграждането на отлични продукти, които преместват напред границите на нашите възможности. Допълнителна информация какви възможности дава AMD днес и как вдъхновява бъдещето ще намерите на уебсайта, в блога, Facebook и Twitter страниците на компанията.

[1] The AMD Radeon™ Pro V340 graphics card supports up to 32 virtual users with 1GB memory profiles per card. The NVIDIA Tesla P40 supports up to 24 virtual users with 1GB memory profiles per card. AMD user density advantage 32/24 = up to 33% greater. NVIDIA Source:

https://images.nvidia.com/content/pdf/grid/data-sheet/nvidia-p40-datasheet.pdf

[2] ECC support is limited to the HBM2 memory and ECC protection is not provided for internal GPU structures.

©2018 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved. AMD, the AMD Arrow logo, Radeon, and combinations thereof are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc. OpenGL® and the oval logo are trademarks or registered trademarks of Hewlett Packard Enterprise in the United States and/or other countries worldwide. DirectX® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the US and other jurisdictions. OpenCL™ is a trademark of Apple Inc. used by permission by Khronos Group, Inc. Other product names used in this publication are for identification purposes only and may be trademarks of their respective companies.