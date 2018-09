AMD преобразява ежедневната работа с компютър с новите “Zen” базирани Athlon™ настолни процесори, разширява предложенията за бизнеса с 2-ро поколение Ryzen™ PRO чипове

Новите Athlon, Athlon PRO и второ поколение Ryzen PRO CPU осигуряват скок в производителността и стъпват на унифицирана AM4 инфраструктура –

Санта Клара, Калифорния, 6 септември 2018 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви преобразеното семейство Athlon настолни процесори с Radeon Vega графика, които са оптимизирани за ежедневното използване на РС. Това са AMD Athlon 200GE, Athlon 220GE и Athlon 240GE. Те съчетават x86 “Zen” изчислителни ядра с “Vega” графика във формат “система-на-чип“ (System-on-Chip, SOC) и предлагат бърза и надеждна работа за широка гама нужди, от сърфиране в интернет и видео стрийминг до РС игри с висока резолюция. Освен това, AMD анонсира и пускането на чипа от бизнес клас Athlon PRO 200GE, заедно с три процесора Ryzen PRO от второ поколение за корпоративния и обществения сектор – Ryzen 7 PRO 2700X, Ryzen 7 PRO 2700 и Ryzen 5 PRO 2600.

“Ние с гордост съобщаваме за разширяването на нашите успешни, базирани на “Zen” ядрото продуктови предложения за потребителския и корпоративния сегменти с добавянето на настолните процесори AMD Athlon, AMD Athlon PRO, и 2-ро поколение AMD Ryzen PRO. Новите Athlon десктоп чипове, сега с усъвършенствани „Zen3 ядра и “Vega” графика, дават нова енергия на легендарния процесорен бранд на AMD – Athlon, който се радва на доверието на потребители и РС ентусиасти почти две десетилетия,” каза Саид Мошкелани, старши вицепрезидент и управител на поделението за клиентски изчислителни системи Client Compute в AMD. “Освен това, ние продължаваме да предлагаме на бизнес потребителите на РС повече процесорна мощност отвсякога със старта на 2-рото поколение Ryzen PRO десктоп чипове.”

AMD Athlon™ 200GE процесор с Radeon™ Vega графика

Високоефективната “Zen” архитектура помага на AMD Athlon 200GE процесоря да остава „cool and quiet“ за надеждна изчислителна работа, докато неговите “Zen” процесорни ядра и Radeon™ Vega графика осигуряват висока и плавна производителност за игри или HD филми. Освен това, процесорът AMD Athlon 200GE се поддържа от съществуващата AMD Socket AM4 инфраструктура за платформа с най-новите РС характеристики като поддръжка на DDR4 памет, NVMe сторидж, 4K дисплеи, USB 3.1 Gen2, и която предлага път за лесен ъпгрейд за още повече производителност с процесорите AMD Ryzen™ и дискретни графични карти.

Настолният процесор AMD Athlon 200GE предлага:

До169 % по-бърза изчислителна работа от чипа от предишно поколение AMD A6-9500Е;

До 67 % по-висока графична производителност и до 2х по-добра енергийна ефективност от съпоставимите конкурентни предложения;

До 84 % по-бързи РС игри с висока резолюция от конкурентните предложения.

Спецификации на настолните процесори AMD Athlon™ с Radeon™ Vega графика

Модел CPU ядра Нишки Тактова честота Графични изчислителни единици TDP (Watt) Препоръчителнакрайна цена (USD) AMD Athlon™ 200GE 2 4 3.2GHz 3 35W $55 AMD Athlon™ 220GE Подробности – при пускането през Q4 2018 AMD Athlon™ 240GE Подробности – при пускането през Q4 2018

Настолни процесори AMD Athlon™ PRO и 2-ро поколение AMD Ryzen PRO

AMD PRO чиповете са предназначени за бизнеса, като осигуряват надеждност, сигурност и производителност, посрещайки изискванията на корпоративните среди. Цялата линия AMD PRO процесори предлагат високо качество и дълготрайност на платформата, при това на отлична цена. Освен това, AMD GuardMI технологията дава сигурност на ниво силиций за защита срещу нарастващия брой заплахи срещу компютърните системи.

Базирани на x86 “Zen” ядра, настолните процесори Athlon PRO 200GE и 2-ро поколение Ryzen PRO осигуряват висока производителност и за най-натоварващите бизнес приложения и многозадачни среди.

Athlon PRO 200GE процесорът предлага До 19% по-голяма бързина от съпоставимите конкурентни приложения[1] и до 67% по-висока графична производителност

Ryzen 7 PRO 2700X процесорът дава до 10% по-висока многопроцесорна производителност от първото поколение Ryzen 7 PRO 1700X 2 до 24% по-висока CPU производителност от конкуренцията [2]



Ето гамата AMD Athlon PRO и 2-ро поколение AMD Ryzen PRO настолни процесори

Модел Ядра Нишки Макс. тактова честота Boost/базова (GHz) Кеш TDP (Watt) Графични изчислителни единици AMD Athlon™ PRO 200GE 2 4 3.2 5MB 35W 3 AMD Ryzen 7 PRO 2700X 8 16 4.1/3.6 20MB 105W N/A AMD Ryzen 7 PRO 2700 8 16 4.1/3.2 20MB 65W N/A AMD Ryzen 5 PRO 2600 6 12 3.9/3.4 19MB 65W N/A

Наличност

Процесорът AMD Athlon 200GE ще бъде достъпен за закупуване от глобалните ритейлъри и системни интегратори от 18 септември 2018 г., а Athlon 220GE и 240GE са предвидени за пускане през 4-то тримесечие на 2018 г.. AMD Athlon PRO 200GE и 2-ро поколение Ryzen PRO чиповете ще бъдат предлагани в машини на глобалните ОЕМ-и като Dell, HP и Lenovo, а сроковете за тяхната поява на пазара зависят от съответните производители на РС. Допълнителна информация за участващите в старта на продуктите търговски вериги може да бъде намерена на www.AMD.com.

Поддържащи източници

За AMD

В продължение на над 45 години AMD тласка напред иновациите във високопроизводителните изчислителни среди, в графиката и визуализационните технологии – градивните блокове за потопяващи игрови и визуализационни платформи и информационни центрове. Стотици милиони потребители, водещи бизнеси от Fortune 500 класацията и научни институции в света разчитат на технологиите на AMD за ежедневно подобряване на начина, по който живеят, работят и играят. Служителите на AMD в цял свят са фокусирани върху изграждането на отлични продукти, които преместват напред границите на нашите възможности. Допълнителна информация какви възможности дава AMD днес и как вдъхновява бъдещето ще намерите на уебсайта, в блога, Facebook и Twitter страниците на компанията.

©2018 Advanced Micro Devices, Inc. Всички права запазени . AMD, логото AMD Arrow logo, Ryzen, Ryzen PRO, Athlon, Athlon PRO, Radeon и техните комбинации са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите наименования са използвани само с информационна цел и може да са търговски имена на съответните собственици.

[1] Testing by AMD Performance labs as of 8/24/2018 on the following system. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Results may vary based on driver versions used. AMD System Config: AMD Athlon PRO 200GE MSI B450 Tomahawk motherboard, 16GB of dual-channel DDR4-2666, Radeon Vega 3 Graphics, Graphics driver AMD Software version 18.7.1, and a Samsung 850 PRO 512GB SSD using the Windows 10 Pro operating system. Intel System Config: Intel Pentium G4560 MSI B250 Gaming M3 motherboard, 16GB of dual-channel DDR4-2400, Intel HD Graphics 610, Graphics driver 24.20.100.6194, and a Samsung 850 PRO 512GB SSD using the Windows 10 Pro operating system. Benchmarks used: Cinebench R15 nT (multiprocessing performance), PCMark10 Extended (system performance), 3DMark11 Performance (graphics performance) Each processor achieved the following scores: Athlon PRO 200GE: 357, 2547, 2039; Pentium G4560: 368, 2143, 1222.(357/368=up to 3% slower multiprocessing performance on Athlon PRO 200GE than the Pentium G4560), (2547/2143=up to 19% faster system performance on Athlon PRO 200GE than the Pentium G4560) (2039/1222=up to 67% faster system performance on Athlon PRO 200GE than the Pentium G4560) RZP-35

[2] Testing by AMD Performance labs as of 8/24/2018 on the following system. PC manufacturers may vary configurations yielding different results. Results may vary based on driver versions used. AMD System Config: AMD Ryzen 7 PRO 2700X, Ryzen 5 PRO 2600 ‘Turpan’ reference motherboard, 16GB of dual-channel DDR4-3200, GeForce GTX 1080 Graphics Card, Graphics driver 390.77, and a Samsung 850 PRO 512GB SSD using the Windows 10 RS3 operating system. Intel System Config: Intel Core i7-8700, i5-8600 Gigabyte Z370 AORUS Gaming5 motherboard, 16GB of dual-channel DDR4-3200, GeForce GTX 1080 Graphics Card, Graphics driver 390.77, and a Samsung 850 PRO 512GB SSD using the Windows 10 RS3 operating system. Benchmarks used: Cinebench R15 nT (multiprocessing performance), PCMark10 Extended (system performance) Each processor achieved the following scores: Ryzen 7 PRO 2700X: 1720, 7607; Ryzen 5 PRO 2600: 1311, 7758; Core i7-8700: 1393, 8581; i5-8600: 1024, 7733.(1720/1393=up to 24% faster multiprocessing performance on Ryzen 7 PRO 2700X vs the Core i7-8700), (7607/8581=up to 11% slower system performance on Ryzen 7 PRO 2700X vs the Core i7-8700. RZP-32