67% по-бърз, нов дисплей, 13,5 часа живот на батерията и се предлага и в изцяло черен вариант

Microsoft обяви изцяло новия Surface Pro 6, който е с много повече производителност от предшественика си, благодарение на новия четириядрен процесор от Intel. Технологичният гигант също така подчерта и някои други спецификации на Surface Pro 6, включително двуцифрен живот на батерията, както и съвсем нов дисплей, който допринася за този дълъг живот на батерията.

Дизайн и дисплей

Microsoft Surface Pro 6 разполага с най-нов процесор от 8-то поколение на Intel, които е четириядрен и е проектиран да бъде с 67% по-бърз от петата генерация на Surface Pro.

Surface Pro 6 разполага с 12,3-инчов мултитъч дисплей PixelSense. Според Microsoft, Surface Pro 6 е преработен, с цел да използва най-новия хардуер, като същевременно осигурява преносимост и целодневен живот на батерията.

Производителност

Както бе споменато по-горе, Surface Pro 6 е въоръжен с чип с четири ядра и предполагаме, че е 2 в 1 Core i5 процесор за базовата версия. Процесорът е предназначен да предлага повече многозадачност на потребителя, благодарение на по-големия брой ядра, както и да осигури ефективно изпълнение на задачите. Ако не сте гледали вече няколкото видеоклипа в YouTube, процесорите от 8-то поколения на Intel, използвани в преносимите компютри, са в състояние да се справят с видео рендеринг и на преносимо устройство като Surface Pro 6, което ще бъде много добра комбинация.

Announcing the all-new #SurfacePro6 — faster than ever with the latest 8th Generation Intel® Core™ processor. Now in Black and Platinum. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/NyIJhzhsgn

— Microsoft Surface (@surface) October 2, 2018