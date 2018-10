Microsoft пусна за изтегляне отново ъпдейта October 2018 за Windows 10, като твърди, че вече е поправен

Denislav Slavchev (acdc) на 10.10.2018

Microsoft започна да доставя актуализирана версия на печалната актуализация October 2018 за Windows 10 г., която изтри файлове на потребители. В първата фаза новата версия на Windows 10 (1803), използваща номер 17763.17, вече е достъпна за Windows Insiders. За потребители, които вече имат инсталиран ъпдейта на октомври, е налице “кръпка” под формата на ъпдейта KB4464330.

Джон Кабел, директор “Управление на програми, Обслужване и доставка на Windows”, заяви: “Ние напълно проучихме всички сигнали за загуба на данни, идентифицирахме и поправихме всички известни проблеми в актуализацията и проведохме вътрешна проверка.”

Компанията също така хвърли известна светлина върху това какво наистина се е случило и защо потребителите са загубили файловете си:

“Това се случва, ако преди това е бил активиран Known Folder Redirection (KFR), но файловете остават да съществуват в оригиналното “старо” място на папките, докато се преместят в новото. KFR е процес на пренасочване на известните папки на Windows, включително Desktop, Documents, Pictures, Screenshots, Videos, Camera Roll и т.н. от местоположението на папката по подразбиране “c: \users\ username\”, до новото място на папката.

В рапорти относно предишната актуализация Windows 10 April 2018 г., потребители с KFR съобщават за допълнително, празно копие на познатите папки на компютрите си. Въз основа на отзивите от потребителите въведохме код в актуализацията October 2018, който да премахне тези празни, дублиращи се познати папки. Тази промяна, съчетана с друга промяна в последователността на протичане на актуализацията, доведе до заличаването на първоначалните “стари” местоположения на папките и тяхното съдържание, оставяйки непокътната само новата “активна” папка”.

Според Microsoft днешната актуализация съдържа следното:

– Отстраняване на проблем, при който заради неправилно изчисляване на времето може да се изтрият преждевременно потребителски профили на PC-o, за които се прилага груповата политика “Delete user profiles older than a specified number of day”.

– Актуализации на сигурността на Windows Kernel, Microsoft Graphics Component, Microsoft Scripting Engine, Internet Explorer, Windows Storage и Filesystems, Windows Linux, Windows Wireless Networking, Windows MSXML, Microsoft JET Database Engine, Windows Peripherals, Microsoft Edge, Windows Media Player.

