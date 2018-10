AMD Radeon RX 590: Polaris се завръща?

Какво представлява Radeon RX 590? Разбира се, никой не знае. Слуховете за “нова” карта Radeon на AMD започнаха да се появяват миналата седмица. Всъщност те започнаха да се появяват преди няколко месеца, но за момента все още е трудно да им се повярва.

Това, което се знае от слуховете до момента е, че Radeon RX 590 ще има архитектура Polaris, но кристала ще бъде произведен по 12 nm технологичен процес. Това ще подобри производителността и енергийната ефективност, но със сигурност няма да e подходящ отговор на NVIDIA Turing.

Запис в базата данни на 3DMark показва, че RX 590 ще бъде с тактова честота 1545 MHz, което е с 205 MHz повече от boost честотата на RX 580.

Тактовата честота на паметта е 2000 MHz и това предполага, че няма промяна в подсистемата и, която най-вероятно е базирана на GDDR5 чипове.

От гледна точка на производителността се очаква ~ 10% подобрение в сравнение с RX 480. Нашият фабрично овърклокнът PowerColor Red Devil RX 580 постига 4399 точки в 3DMark (4639 при овърклок).

HIS Radeon RX 590

Преди няколко дни някой, който твърдеше, че е служител на известен производител на графични карти, реши да сподели графика за производство на новите карти Radeon, включително и на Radeon RX 590. Не беше нужно много време, за да разберем, че въпросният списъкът е на HIS Digital. Потърсихме коментар от HIS, но досега (вече 3 дни) няма такъв.

