AMD разширява линията на 2-ро поколение Ryzen™ Threadripper™ настолни процесори, с цени от $649*

Геймърски машини с новите чипове се предлагат от Alienware и системни интегратори в цял свят —

Санта Клара, Калифорния, 29 октомври 2018 г. — Днес AMD (NASDAQ: AMD) обяви пазарната наличност на още два десктоп процесора AMD Ryzen Threadripper 2-ро поколение. Това са моделите 2970WX с 24 ядра и 48 нишки и 2920X с 12 ядра и 24 нишки. Серията Ryzen Threadripper WX се отличава с водещ в класа брой ядра, като чиповете са специално насочени към професионалистите, търсещи повече изчислителна мощност за най-тежките задачи. На свой ред, серията Ryzen Threadripper X дава на ентусиасти, геймъри и стриймъри висока производителност с красиви и плавни геймърски изживявания, осигурени от по-високите базова и boost процесорни скорости от в сравнение с предишното поколение суперчипове.

“Драматичната трансформация на пазара на високопроизводителни настолни машини и на масовия РС пазар се движи от водещите иновационни предложения на AMD, и фамилията AMD Ryzen Threadripper е в центъра на това глобално оживление,” каза Саид Мошкелани, старши вицепрезидент и управител на поделението Client Compute в AMD. “Ние разширяваме това оживление, като пазарът на високия клас машини вече е достъпен за по-голям кръг създатели и геймъри с новите два модела Threadripper процесори, чиито цени започват от $649*.”

Мощност за гейминг и създаване на мултимедийно съдържание

24-ядреният /48-нишков Ryzen Threadripper 2970WX и 12-ядреният/24-нишков Ryzen Threadripper 2920X предлагат безпрецедентна много нишковост с до 39%[1] и 55%[2] по-висока многонишкова производителност в сравнение съответно с Core i9-7960X и Core i7-7820X. Ryzen Threadripper 2920X също така предлага едновременно 4K гейминг и 4K30 при скорост 40 000 Kbps[3] кодиране, така че геймърите да могат плавно да стриймват своя геймплей.

И двата процесора 2970WX и 2920X предлагат до 32%[4] по-висока производителност в рейтрейсинг и 60%[5] по-бързо криптиране за създатели на съдържание в сравнение съответно с Core i9-7960X и Core i7-7820X.

Нови характеристики и празнични промоционални пакети

Специално проектиран за процесорите Ryzen Threadripper WX е ключовият нов софтуер Dynamic Local Mode (DLM), който оптимизира производителността на приложенията, като осигурява най-нуждаещите се нишки да получават винаги преференциално време върху ядрата с локална памет. Тази функция автоматично се конфигурира с изтеглянето на AMD Ryzen™ Master на Ryzen Threadripper 2990WX или 2970WX базирани системи *. Без да е необходимо никакво действие от страна на потребителя, софтруерът Dynamic Local Mode:

Измерва CPU времето на активните нишки;

Класира активните нишки от най-много до най-малко нуждаещите се;

Автоматични мигрира най-нуждаещите се нишки към кристалите с достъп до локална памет;

Ускорява малко-нишковите и чувствителни към закъснения приложения без да компрометира силно много-нишковите задачи.

Когато е активиран, Dynamic Local Mode води до средно 15% допълнителна производителност[6] за Ryzen Threadripper WX процесорите в отделни приложения, сред които бенчмарка SPECwpc™ и игри като PUBG™, Far Cry® 5, и Alien: Isolation™. AMD също така планира да отвори характеристиката към повече потребители, като включи Dynamic Local Mode като пакет по подразбиране в бъдещите ъпдейти на драйверите на AMD чипсетите.

Всички Ryzen Threadripper от 2-ро поколение се поддържат от пълноценна екосистема от нови дънни платки, както и съществуващи X399 платформи с прост ъпдейт на BIOS-а, като различни модели вече са налични от топ-производители като ASRock, ASUS, Gigabyte и MSI. За периода на коледните празници през 2018 г. тези производители предлагат промо пакети с цени на дъната започващи от $199 при закупуване заедно с Ryzen Threadripper CPU. За допълнителна информация, моля, посетете сайтовете на производителите на дънни платки.

Линията AMD Ryzen Threadripper 2-ро поколение настолни прицесори с цени и наличности

Модел Ядра/

Нишки BOOST/ базова честота(GHz) Общ кеш (MB) TDP (WATT) PCIe® Gen 3.0 писти

(процесор/ платформа) Преп.кр. цена* (USD) Наличност AMD Ryzen™ Threadripper™ 2990WX 32/64 4.2/3.0 80 250W 64 / 72 $1799 13 август 2018 г. AMD Ryzen™ Threadripper™ 2970WX 24/48 4.2/3.0 76 250W 64 / 72 $1299 29 октомври 2018 г. AMD Ryzen™ Threadripper™ 2950X 16/32 4.4/3.5 40 180W 64 / 72 $899 31 август 2018 г. AMD Ryzen™ Threadripper™ 2920X 12/24 4.3/3.5 38 180W 64 / 72 $649 29 октомври 2018 г.

И двата процесора Ryzen Threadripper 2970WX и 2920X са налични от днес от глобалните търговски вериги. Нови асемблирани системи са налични от глобалните партньори на AMD, като техният списък може да бъде открит на https://www.amd.com/en/where-to-buy/threadripper-systems.

Alienware Area-51 Threadripper Edition системите сега ще се предлагат с 2-ро поколение Ryzen Threadripper процесори. Новият Alienware Area-51 с иконичен дизайн ще включва 16-ядрения Ryzen Threadripper 2950X и 12-ядрения Ryzen Threadripper 2920X. Освен това, Alienware ще разшири своята гама игрови машини Area 51 R7, за да включи и 8-ядрения Ryzen Threadripper 1900X.

Поддържащи източници

За AMD

В продължение на над 45 години AMD тласка напред иновациите във високопроизводителните изчислителни среди, в графиката и визуализационните технологии – градивните блокове за потопяващи игрови и визуализационни платформи и информационни центрове. Стотици милиони потребители, водещи бизнеси от Fortune 500 класацията и научни институции в света разчитат на технологиите на AMD за ежедневно подобряване на начина, по който живеят, работят и играят. Служителите на AMD в цял свят са фокусирани върху изграждането на отлични продукти, които преместват напред границите на нашите възможности. Допълнителна информация какви възможности дава AMD днес и как вдъхновява бъдещето ще намерите на уебсайта, в блога, и Facebook и Twitter страниците на компанията.

—30—

AMD, логото AMD Arrow, Ryzen, Threadripper и техните комбинации са търговски марки на Advanced Micro Devices, Inc. Другите имена са споменати само с информационни цели и може да бъдат търговски марки на съответните собственици.

* Всички цени в щатски долари са препоръчителни крайни цени за онлайн веригите.

* Характеристиките и предимствата на AMD Ryzen зависят от системната конфигурация и може да изискват активирането на хардуер, софтуер или услуги. Проверете при производителя на вашата дънна платка или вашата система.

[1] Testing by AMD Performance Labs as of 10/4/2018. Application(s) used: Cinebench R15. Scores presented in order of Intel v. AMD (%diff). Multi-thread test: 3132 v. 4353 (39% faster). Single-thread test: 184 vs. 172 (6.52% slower). System configuration(s): ASUS ROG Zenith X399 Extreme + AMD Ryzen Threadripper 2970WX vs. ASUS PRIME X299-Deluxe + Core i9-7960X, 4x8GB DDR4-3200C14, Corsair H100 v2 Cooler, GeForce GTX 1080 Ti (driver 398.36), Samsung 850 PRO SSD, Windows® 10 x64 Pro (RS4), Results may vary with system config and drivers. RP2-34

[2] Testing by AMD Performance Labs as of 10/4/2018. Application(s) used: Cinebench R15. Scores presented in order of Intel v. AMD (%diff). Multi-thread test: 1686 v. 2617 (55% faster). Single-thread test: 178 vs. 183 (2.73% slower). System configuration(s): ASUS ROG Zenith X399 Extreme + AMD Ryzen Threadripper 2920X vs. ASUS PRIME X299-Deluxe + Core i7-7820X, 4x8GB DDR4-3200C14, Corsair H100 v2 Cooler, GeForce GTX 1080 Ti (driver 398.36), Samsung 850 PRO SSD, Windows® 10 x64 Pro (RS4), Results may vary with system config and drivers. RP2-30

[3] Testing by AMD Performance Labs as of 10/4/2018. Application(s) used: Overwatch (4K resolution with High IQ Preset), OBS Video Encoding (40,000Kbps CBR, Faster CPU Usage, High Profile, 3840×2160, Lanczos resize). Results presented in order of Intel vs. AMD (% difference). Overwatch: 91 FPS vs. 76 FPS (19% slower); OBS Encoding Frame Drop Rate: 0% vs. 66%. System configuration(s): ASUS ROG Zenith X399 Extreme + AMD Ryzen Threadripper 2920X vs. ASUS PRIME X299-Deluxe + Core i7-7820X, 4x8GB DDR4-3200C14, Corsair H100 v2 Cooler, GeForce GTX 1080 Ti (driver 398.36), Samsung 850 PRO SSD, Windows® 10 x64 Pro (RS4), Results may vary with system config and drivers. RP-33

[4] Testing by AMD Performance Labs as of 10/4/2018. Application(s) used: POV-Ray 3.7 nT, Corona 1.3, V-Ray 1.0.8, DaVinci Resolve 15, Maya 2018. Scores presented in order of Intel v. AMD (%diff). POV-Ray: 6370 v. 8429 (32% faster); Corona: 60 seconds vs. 50 seconds (21% faster); V-Ray: 39 seconds vs. 31 seconds (26% faster); DaVinci Resolve: 114 seconds vs. 89 seconds (22% faster); Maya: 157 seconds vs. 135 seconds (14% faster). System configuration(s): ASUS ROG Zenith X399 Extreme + AMD Ryzen Threadripper 2970WX vs. ASUS PRIME X299-Deluxe + Core i9-7960X, 4x8GB DDR4-3200C14, Corsair H100 v2 Cooler, GeForce GTX 1080 Ti (driver 398.36), Samsung 850 PRO SSD, Windows® 10 x64 Pro (RS4), Results may vary with system config and drivers. RP2-35.

[5] Testing by AMD Performance Labs as of 10/4/2018. Application(s) used: POV-Ray 3.7 nT (“raytracing”), TrueCrypt 7.1a (“encryption”), 7-Zip 18.01 (“file compression”), Blender Benchmark 1.0beta (3D rendering), HandBrake 1.0.7 (“video encoding”). Scores presented in order of Intel v. AMD (%diff). POV-Ray: 3717 v. 5146 (38.4% faster); TrueCrypt: 10GBps vs. 6 GBps (60% faster); 7-Zip: 49669 MIPS vs. 68924 MIPS (39% faster); Blender: 3798 seconds vs. 2824 seconds (25% faster); Handbrake: 501 seconds vs. 381 seconds (31% faster). System configuration(s): ASUS ROG Zenith X399 Extreme + AMD Ryzen Threadripper 2920X vs. ASUS PRIME X299-Deluxe + Core i7-7820X, 4x8GB DDR4-3200C14, Corsair H100 v2 Cooler, GeForce GTX 1080 Ti (driver 398.36), Samsung 850 PRO SSD, Windows® 10 x64 Pro (RS4), Results may vary with system config and drivers. RP2-31

[6] Testing by AMD Performance Labs as of 10/4/2018. Results presented in order of Dynamic Local Mode OFF vs. ON (% difference). All games tested at 1920×1080 with the graphics API and in-game graphics preset noted. Far Cry 5 (DirectX 11/Ultra): 48 FPS vs. 53 FPS (10% faster); PUBG (DirectX 11/Ultra): 99 FPS vs. 111 FPS (12% faster); Battlefield 1 (DirectX 12/Ultra): 136 FPS vs. 200 FPS (47% faster); Alien: Isolation (DirectX® 11/Ultra): 199 FPS vs. 234 FPS (18% faster); Unreal Engine Compile Time: 954 seconds vs. 810 seconds (15% faster); SPECwpc® V2.1 Rodinia euler3d_cpu: 4.25 vs. 3.36 (21% faster). Average of results less Battlefield 1 outlier: 15.2% faster. System configuration: AMD Ryzen Threadripper Reference Motherboard, AMD Ryzen Threadripper 2990WX, 4x8GB DDR4-3200, GeForce GTX 1080 (driver 399.24), Samsung 850 Pro SSD, Windows 10 Pro x64 (RS4). Results may vary with drivers and system configuration. SPECwpc® V2.1 is the latest version of SPECwpc® as of 9 October 2018. Additional information about the SPEC benchmarks can be found at www.spec.org/gwpg. RP2-36