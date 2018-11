Новата графична карта AMD Radeon™ RX 590 предлага плавен HD гейминг в най-новите игри

– Новите 12nm графични процесори са базирани на разширена “Polaris” архитектура, идват с Radeon FreeSync™ технология и Radeon™ Software, и постигат над 60 FPS в последните AAA и eСпорт заглавия –

– С покупката на Radeon™ RX 590 и други Radeon™ RX карти и компютри с Radeon™ RX-видео геймърите получават безплатно до три нови РС игри –

Санта Клара, Калифорния, 15 ноември 2018 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви графичната карта Radeon™ RX 590 с усъвършенстван GPU по 12nm технологичен процес, проектиран за удивителни изживявания в най-новите AAA и eСпорт игри и VR заглавия.

Графичната карта Radeon™ RX 590 е с AMD “Polaris” архитектура. Тя работи на по-високи тактови скорости за по-голяма производителност в игрите от AMD Radeon™ RX 580 и има до 20% по-висок показател „производителност за долар“ от конкурентните предложения. Снабдена с разширената AMD Radeon FreeSync™ дисплей технология и най-новите функции на AMD Radeon™ Software, картата AMD Radeon™ RX 590 осигурява отлични изживявания в гейминга.

Характеристиките на графичната карта AMD Radeon™ RX 590 включват:

Забележителна производителност в игрите : AMD Radeon™ RX 590 GPU е направен по 12nm технологичен процес, на базата на разширена AMD “Polaris” архитектура, включваща 4-то поколение GCN графични ядра, дисплей енджин и мултимедийни ядра за отлична производителност в API на ниско ниво като DirectX® 12 и Vulkan®. Картата осигурява удивителни HD гейминг изживявания с до 60 FPS или по-високи в популярните ААА игри и до 100 FPS в най-играните eСпорт заглавия.

AMD Radeon™ RX 590 GPU е направен по 12nm технологичен процес, на базата на разширена AMD “Polaris” архитектура, включваща 4-то поколение GCN графични ядра, дисплей енджин и мултимедийни ядра за отлична производителност в API на ниско ниво като DirectX® 12 и Vulkan®. Картата осигурява удивителни HD гейминг изживявания с до 60 FPS или по-високи в популярните ААА игри и до 100 FPS в най-играните eСпорт заглавия. Най-добри софтуерни характеристики за геймърите: AMD Radeon™ Software предлага игрова поддръжка от Ден-0 и последни оптимизации за повишаване на производителността. Геймърите могат без усилия да записват, стриймват и споделят своите паметни моменти и победи с технологията Radeon™ ReLive; да следят производителността и информацията за своя РС и да общуват със своите съмишленици чрез приложението AMD Link. Освен това, те могат фино да настройват редица параметри според своите нужди с технологията AMD Radeon™ WattMan.

AMD Radeon™ Software предлага игрова поддръжка от Ден-0 и последни оптимизации за повишаване на производителността. Геймърите могат без усилия да записват, стриймват и споделят своите паметни моменти и победи с технологията Radeon™ ReLive; да следят производителността и информацията за своя РС и да общуват със своите съмишленици чрез приложението AMD Link. Освен това, те могат фино да настройват редица параметри според своите нужди с технологията AMD Radeon™ WattMan. Най-голямата екосистема от дисплеи за гейминг : С над 500 модела монитори с технологията AMD Radeon FreeSync™ от които да избират, за геймърите е по-лесно отвсякога да постигат пикселно-перфектен, копринено-гладък геймплей. Технологията AMD Radeon FreeSync™ синхронизира скоростта на опресняване на монитора към играта, като премахва накъсванията и забавянията на картината. AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR технологията предлага значително по-добри яркост и цветови обем от

С над 500 модела монитори с технологията AMD Radeon FreeSync™ от които да избират, за геймърите е по-лесно отвсякога да постигат пикселно-перфектен, копринено-гладък геймплей. Технологията AMD Radeon FreeSync™ синхронизира скоростта на опресняване на монитора към играта, като премахва накъсванията и забавянията на картината. AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR технологията предлага значително по-добри яркост и цветови обем от Виртуална реалност от висок клас: Графичната карта AMD Radeon™ RX 590 осигурява богати и поглъщащи ВР среди по време на геймплея. Технологията AMD LiquidVR™ предлага широка съвместимост, plug-and-play лекота на използване и стабилна поатформена поддръжка за новата вълна ВР вендори и технологии.

До три безплатни игри с покупката на Radeon™ RX

Днес AMD също така пусна промо пакета ‘Raise the Game Fully Loaded’ , с който предлага на геймърите РС версии на очакваните с нетърпение заглавия Resident Evil™ 2, Devil May Cry™ 5 и Tom Clancy – The Division® 2, безплатно при покупката на определени AMD Radeon™ RX графични карти и компютри с Radeon™ RX графика. Геймърите, които закупят AMD Radeon™ RX Vega или RX 590, или определен РС с Radeon™ RX Vega или RX 590, ще получат безплатни копия на всичките три игри. Кеймърите, които купят карти AMD Radeon™ RX 580 или RX 570, или определени компютри с Radeon™ RX 580 или RX 570, могат да да получат безплатно две от тези игри по свой избор. За допълнителна информация за програмата и откъде могат да се закупят изброените продукти, моля, посетете: www.amd.com/raisethegame

Цени и наличности

Графичната карта AMD Radeon™ RX 590 е налична в глобален план от днес на препоръчителни крайни цени започващи от $279 (в САЩ), от водещи производители като ASUS, PowerColor, Sapphire и XFX.

Поддържащи ресурси

Научете още за графичната карта AMD Radeon™ RX 590 тук

Научете още за промоционния пакет ‘Raise the Game Fully Loaded’ тук

Станте фен наRadeon във Facebook

Следвайте AMD в Twitter @AMD

Следвайте Radeon™ графиката вTwitter

За AMD

В продължение на над 45 години AMD тласка напред иновациите във високопроизводителните изчислителни среди, в графиката и визуализационните технологии – градивните блокове за потопяващи игрови и визуализационни платформи и информационни центрове. Стотици милиони потребители, водещи бизнеси от Fortune 500 класацията и научни институции в света разчитат на технологиите на AMD за ежедневно подобряване на начина, по който живеят, работят и играят. Служителите на AMD в цял свят са фокусирани върху изграждането на отлични продукти, които преместват напред границите на нашите възможности. Допълнителна информация какви възможности дава AMD днес и как вдъхновява бъдещето ще намерите на уебсайта, в блога, и Facebook и Twitter страниците на компанията.