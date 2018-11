ADATA анонсира нови продукти от гейминг серията XPG

22/11/2018 – ADATA Technology анонсира XPG аксесоари от серията INFAREX.

XPG INFAREX K10 е гейминг клавиатура, която предлага избор от девет режима на LED осветление, включващи Flowing Light, Multicolor Breathing, Seven-Color Cycle Flickering, Switchable Static, Six-Color Cycle Breathing, Red and White Breathing Cycle, Red and White Cycle Flickering, White Static, and White Breathing. Ергономичната клавиатура разполага и с 26 anti-ghosting клавиша, които елиминират възможността от подаване на грешни команди. Включени са и медийни клавиши за настройка на музика, звук и др., без необходимост от отваряне на специални програми или приложения.

XPG INFAREX M20 е мишка за гейминг, която разполага с OMRON суичове и рейтинг от 20 милиона клика. Наличният бутон за петстепенна DPI настройка позволява промяна на чувствителността на курсора на мишката от 400 до 5000 DPI. В допълнение, гейминг мишката разполага с дишащ RGB ефект на самото XPG лого, скролер и странични ленти за по-прецизен захват, чийто ергономичен дизайн се слива с ръката.

За XPG Xtreme Performance Gear, или съкратено XPG, е категория премиум хардуер с отличителен дизайн, предлаган от компанията ADATA и специално предназначен за компютърен гейминг и екстремен овърклок. Продуктите от серията XPG не само преминават, но и надграждат строгите ADATA A+ тестове, за да гарантират върхова производителност и издръжливост. XPG открива нови граници с подкрепата на водещи технологии и партньори от индустрията, за да предложи най-доброто изживяване в областта на гейминга, в това число и виртуалната реалност. Продуктовата линия XPG се отличава с върхова производителност, но също така и със специално внимание към стила. Потребителите могат да разпознаят моментално всеки XPG представител по агресивния му, но едновременно с това изтънчен дизайн. Всички XPG брандирани предложения притежават дизайн, който е не само атрактивен, но и функционален, като например конструкцията на иновативните топлинни щитове при високоскоростните модул памети. Продуктите от серията XPG могат да се похвалят с престижни световни отличия като Good Design Award (Япония) и Taiwan Excellence Gold Award. За повече информация, моля посетете www.adata.com/xpg.