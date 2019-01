Razer Raptor 27 WQHD е първият геймърски монитор на компанията

В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 7.01.2019, 461 показвания

Обявен преди няколко часа на CES 2019, Razer Raptor е 27-инчов IPS дисплей с WQHD (1440p) резолюция, честота на опресняване 144Hz и с поддръжка на High Dynamic Range (HDR) и AMD FreeSync.

Като продукт на Razer, новият монитор разполага с вградени Chroma LED ленти, които осветяват основата на дисплея и могат да бъдат управлявани чрез Razer Synapse, за да се синхронизират с друг Razer Chroma хардуер, в случай че имате такъв.

Обърнато е и специално внимание при новия монитор на кабелния мениджмънт. Планира се Razer Raptor да бъде достъпен по-късно тази година в Съединените щати и Канада чрез Razer.com на цена $ 699.99.

Спецификации

Screen Size: 27 in.

Resolution: WQHD (2560 x 1440p)

Panel Type: IPS

Refresh Rate: 144 Hz

Response Rate: 4 ms with Overdrive, 1 ms with Motion Blur reduction, 7 ms typical

Gaming Modes: FPS / Racing / MMO Mode / Streaming

Viewing Angle: 178 Degrees (H/V)

Aspect Ratio: 16:9

Contrast Ratio: 1000:1

Brightness: up to 420 Nits

Color Gamut: 95% DCI-P3

HDR: Yes

Height Adjustable Stand: Yes, w/ 90-degree tilt for easy port access

Connectivity: 1 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4, 1 x USB-C (supports DP1.4), 2 x USB 3.0 Pass Throughs

Included Cables: 1 x Power, 1 x HDMI, 1 x Display Port, 1 x USB-C (also supports DP and Power Delivery), 1 x 2 USB-A 3.1

Dimensions w/ Stand: 24.15″ (613.4 mm) W x 15.29 in. 19.23 in. (388.4 mm – 488.4 mm) H x 7.46 in. (189.4 mm) D

Weight w/ Stand: 25.4 lbs. (11.5 kg)

Източник: wccftech