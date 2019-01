AMD обяви първата в света 7nm геймърска графична карта

– AMD Radeon VII предлага 2 пъти повече памет, 2,1 пъти повече пропускателна способност към паметта, средно до 29 % по-висока производителност в игрите и средно до 36 % по-висока производителност в интензивно натоварващите мултимедийни приложения в сравнение с Radeon RX Vega 64 –

Лас Вегас, Невада, 9 януари 2019 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви първата в света 7nm геймърска графична карта AMD Radeon™ VII. Тя е проектирана за изключителна производителност и удивителни изживявания за най-новите AAA заглавия, eСпортове и виртуална реалност, за натоварващи приложения за 3D рендериране и видео-редактиране, и изчизлителни товари от следващо поколение.

Изградена по усъвършенствана AMD Vega архитектура, картата AMD Radeon VII предлага 2 пъти повече памет, 2,1 пъти по-висока пропускателна способност при обмена на данни с паметта, до 29 % по-висока гейминг производителност и средно до 36 % по-висока произяводителност в приложенията за създаване на съдържание в сравнение с топ-картата на производителя AMD Radeon™ RX Vega 64. За геймърите AMD Radeon VII може да активира максималните настройки за екстремни кадрови скорости на най-високи резолюции. Картата също така осигурява безпроблемен HDR гейминг с резолюция 1080p, на широк екран 1440p и 4K, и позволява работа с приложения за редактиране на снимки и видео на 8K монитори.

“AMD Radeon VII е най-високопроизводителната геймърска карта, която сме създали до сега,” каза Скот Херкелман, корпоративен вицепрезидент и управител на Radeon Technologies Group в AMD. “Тя е за геймъри, създатели на съдържание и ентусиасти, които искат визуализации с най-високо качество, безкомпромисна производителност и поглъщащи изживявания.”

Разработчици на игри и партньори на компанията вече работят с AMD Radeon VII

Водещи разработчици на игри и партньори на AMD вече се възползват от невероятните характеристики и производителност на AMD Radeon VII. graphics card provides. Alienware Area 51 ще комбинира новата карта с 2-ро поколение AMD Ryzen™ Threadripper™ процесори за 4K гейминг. Професионалният отбор в еСпортовете Fnatic ще използва AMD Radeon VII картите в игрални РС за тренировки и онлайн състезания.

Ключовите характеристики на AMD Radeon VII включват:

Изключителни възможности : Radeon VII GPU е изработена по 7nm технология. Тя разполага с 60 изчислителни модули /3840 поточни процесори на тактова честота до 1,8 GHz и 16 GB ултрабърза HBM2 памет. Интерфейсът с паметта е по 4096-битова шина и осигурява 1 TB/s пропускателна способност за работа с изображения с ултрависоки резолюции.

Radeon VII GPU е изработена по 7nm технология. Тя разполага с 60 изчислителни модули /3840 поточни процесори на тактова честота до 1,8 GHz и 16 GB ултрабърза HBM2 памет. Интерфейсът с паметта е по 4096-битова шина и осигурява 1 TB/s пропускателна способност за работа с изображения с ултрависоки резолюции. Работа с 3D приложения в реално време: Radeon VII графичната карта осигурява високата производителност необходима за най-натоварващите 3D приложения за рендериране и видео-редактиране. Тя предлага 27% по-висока производителност в популярното приложение Blender за 3D съдържание, с до 27% по-висока производителност в приложението DaVinci Resolve 15 за професионално видеоредактиране, коригиране на цветове и визуални ефекти, и до 62% по-висока производителност в изчислителния бенчмарк OpenCL™ LuxMark в сравнение с AMD Radeon RX Vega 64.

Radeon VII графичната карта осигурява високата производителност необходима за най-натоварващите 3D приложения за рендериране и видео-редактиране. Тя предлага 27% по-висока производителност в популярното приложение Blender за 3D съдържание, с до 27% по-висока производителност в приложението DaVinci Resolve 15 за професионално видеоредактиране, коригиране на цветове и визуални ефекти, и до 62% по-висока производителност в изчислителния бенчмарк OpenCL™ LuxMark в сравнение с AMD Radeon RX Vega 64. Екстремен гейминг : AMD Radeon VII осигурява изключителна производителност в DirectX® 12- и Vulkan®-базираните игри, до 35% по-висока производителност в Battlefield™ V и до 42% по-висока производителност в Strange Brigade®, в сравнение с AMD Radeon RX Vega 64., както и до 25% по-висока производителност в популярното еСпорт заглавие Fortnite®.

AMD Radeon VII осигурява изключителна производителност в DirectX® 12- и Vulkan®-базираните игри, до 35% по-висока производителност в Battlefield™ V и до 42% по-висока производителност в Strange Brigade®, в сравнение с AMD Radeon RX Vega 64., както и до 25% по-висока производителност в популярното еСпорт заглавие Fortnite®. Плавен гейминг с Radeon FreeSync: При високите скорости на съвременните графични карти кадровите скорости често надвишават честотата на опресняване на мониторите, което води до накъсване или забавяне на картината. С технологията AMD Radeon FreeSync, поято се поддържа от над 550 игрови монитори, играчите могат да се наслаждават на плавен гейминг на всяко ниво. Освен това, технологията AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR предлага 2 пъти по-добра яркост и цветови обем от sRGB.

При високите скорости на съвременните графични карти кадровите скорости често надвишават честотата на опресняване на мониторите, което води до накъсване или забавяне на картината. С технологията AMD Radeon FreeSync, поято се поддържа от над 550 игрови монитори, играчите могат да се наслаждават на плавен гейминг на всяко ниво. Освен това, технологията AMD Radeon FreeSync™ 2 HDR предлага 2 пъти по-добра яркост и цветови обем от sRGB. Отлична работа със софтуерния пакет AMD Radeon Software: AMD Radeon Software осигурява поддръжка с драйвери от „Ден 0“, както и оптимизации на игрите за подобрения в производителността. Геймърите безпроблемно могат да записват, изпращат и споделят своите забележителни моменти в игрите с Radeon™ ReLive, да следят производителността на своите системи и да общуват помежду си с приложението AMD Link , както и да правят фини настройки според своите нужди с технологията Radeon™ WattMan.

Три игри с покупката на AMD Radeon™ VII

С пакетното предложение на AMD ‘Raise the Game Fully Loaded’ AMD планира да дава безплатни PC версии на очакваните с нетърпение Resident Evil™ 2, Devil May Cry™ 5 и Tom Clancy’s The Division® 2 с покупката на карти AMD Radeon™ VII или компютри с Radeon™ VII, както и с покупката на други избрани Radeon™ карти и компютри с тях. За допълнителна информация, моля, посетете www.amd.com/raisethegame.

Цени и наличности

Графичната карта AMD Radeon VII се очаква да бъде пусната на пазара от 7 февруари 2019 г. на крайна цена $699 (за САЩ). Тя ще бъде предлагана от водещите производители на видеокарти.

