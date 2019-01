IBM обяви на CES 2019 първият напълно интегриран квантов компютър Q System One

Квантовите изчисления все още изглежда, че идват от страниците на научнофантастичен роман, но те бавно се приближават към търговската си реалност. Може би поради тази причина на тазгодишното изложение CES 2019 някак си останаха в сянката на кресливите анонси на потребителските продукти.

На CES 2019, IBM Research направи това, в което вярваме, че ще бъде голямата крачка в тази посока, а именно, обяви “първият напълно интегриран търговски квантов компютър” Q System One с изчислителна мощност от 20 кюбита (Qubits).

Съществуващите до момента квантови компютри са ограничени до R&D лабораториите, докато Q System One е напълно автономен пакет, който включва както електронната част, така и необходимите охлаждащи компоненти, разработени съвместно с водещи индустриални дизайнери. За намаляване на грешките в кюбита и необходимостта от допълнителни кюбити за тяхната корекция, се използва огромно охлаждане.

IBM очевидно не пести разходи за индустриалния дизайн на Q System One.

Наречен IBM Q System One, компютърът представлява стъклена кутия с размер на микробус и с висящ от тавана елегантен черен цилиндър. И все пак не очаквайте да го намерите в гаража си или в офисите на най-близката корпорация. Тези, които са готови да платят, за да впрегнат силата на 20-кюбитната машина, ще имат достъп до IBM Q System One през облака. Хардуерът ще се помещава в IBM Q Computation Center, който ще отвори тази година в Паукипси, Ню Йорк.

IBM улеснява експериментирането с квантовите изчисления, като разполага с доста обширен набор от инструменти с отворен код , наречени Qiskit , които включват програмиране на библиотеки за Python, симулатори, и също така ви позволява да пуснете кода си на един от облачно базираните IBM Q System One компютри, въпреки че изисква сметка и струва пари. Има някои доста добри видеоуроци по основи на програмирането, но вероятно ще искате да прочетете малко за кюбитите и квантовите изчисления като цяло, преди да се потопите в него. Можете също така да тествате граничните възможности на настоящите квантови компютри по този начин. Някои алгоритми, които работят перфектно на симулатора, не са толкова точни, когато се изпълняват на реалния хардуер, тъй като шумът оказва влияние на състоянието на някои от кюбитите.

Текущата версия на IBM Q System One според съобщението е „само” 20 кюбита, така че пробивът не е в изчислителната мощност в сравнение с други изследователски модели, а в надеждността на индустриалния дизайн и възможността за използване в търговски среди.

Квантови изчисления: Бъдете внимателни какво искате

Докато квантовото изчисление обещава да ускори технологичния напредък в много области на науката, то също поставя някои предизвикателства и проблеми. Например, достатъчно напредналите квантови компютри ще започнат да разбиват нашите “неразбиваеми” ключово базирани криптиращи системи, защото те са много подходящо за разлагане на големи числа. Няма общо мнение кога това ще се случи, но може да бъде само след няколко години. Това може да изглежда като много време, но си представете колко трудно ще бъде и колко време ще е необходимо за внедряването на модернизирана технология за криптиране за всяка открита система по света.

