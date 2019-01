Resident Evil 2 и промоцията на AMD Radeon графични карти „Raise the Game“

Днес геймърите могат да преживеят наново виралните ужаси в Resident Evil 2, тъй като AMD и Capcom заедно вдигат нивото на играта и осигуряват на геймърите възможно най-смразяващите и поглъщащи изживявания с Radeon графични карти.

За геймърите с Radeon-и, които правят всички възможно, за да „оживеят“ сред ужасите на ремастерирания Racoon City, поддържащите FreeSync 2 HDR монитори като BenQ EX3203R, AOC AG273QCX, Samsung C32HG70 или Asus XG49 карат да оживее наново ужасяващия геймплей на оригинала от 1998 г. с копринено-плавни кадри, ясна картина и ниска латентност.

С поддръжка от „Ден 0“ на Resident Evil 2, Radeon Software Adrenalin Edition 19.1.2 предлага възможно най-добрата производителност за Radeon геймърите, с характеристики като:

Оптимална производителност – висока производителност и плавни кадрови скорости на резолюции 1080p, 1440p и 4K с Radeon графични карти.

– висока производителност и плавни кадрови скорости на резолюции 1080p, 1440p и 4K с Radeon графични карти. FreeSync 2 HDR – с поддръжката на водещата в индустрията адаптивна технология за опресняване на мониторите се гарантира ниска латентност, ярки изображения и широка цветова гамав High Dynamic Range (HDR) съдържание.

– с поддръжката на водещата в индустрията адаптивна технология за опресняване на мониторите се гарантира ниска латентност, ярки изображения и широка цветова гамав High Dynamic Range (HDR) съдържание. Асинхронни изчисления – подобрява използването на графичния процесор, входната латентност, ефективността и производителността на графиката.

С промо-пакета Raise the Game на AMD, феновете на Radeon получават три от очакваните с най-голямо нетърпение игри—Resident Evil 2, The Division 2 и Devil May Cry 5—безплатно с покупката на AMD Radeon VII (дебютираща на 7 февруари), RX Vega или RX 590, или определени РС с Radeon VII, RX Vega или RX 590. Промоцията продължава до 9 февруари и игрите могат да се изискват до 6 април т.г.

За да изтеглите най-новия драйвер на AMD, моля, щракнете тук.