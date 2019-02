AMD Radeon VII: първият в света 7nm GPU за гейминг е вече на пазара

7 февруари 2019 г. – Днес AMD обяви пазарният дебют на първата в света графична карта за геймъри, изработена по 7nm технологичен процес. Това е Radeon VII, която осигурява изключително висока производителност и изживявания за геймърите за най-новите AAA, eСпорт и VR заглавия, както и за работа с тежките приложения за 3D рендеринг и видеоредактиране.

Изградена по усъвършенствана Vega архитетура от 2-ро поколение, видеокартата Radeon VII предлага 2 пъти по-висока скорост на обмен на данни с паметта в сравнение с Radeon RX Vega 64. Като позволява максимални настройки за екстремни кадрови скорости на най-високите резолюции, Radeon VII гарантира безпроблемен HDR гейминг на резолюции 1080p, ултраширока 1440p и 4K, и висока производителност в приложенията за редактиране на снимки изображения на 8K монитори.

Предназначена за геймъри, творци на съдържание и ентусиасти, графичната карта Radeon VII включва:

60 изчислителни единици, 3840 поточни процесори и тактови честоти до 1750 MHz за високопроизводителен гейминг и хипер-реалистични изображения.

16 GB HMB2 с 1 TB/s скорост на обмен на данни с паметта и 4096-битова шина с паметта позволява работата с текстури с ултра-висока текстура, близки до живота действащи лица и хипер-реалистична сценография.

Изключителна производителност с DirectX 12 и Vulkan, включително подобрения до 35% в Battlefield V и 42% в Strange Brigade в сравнение с Radeon Vega 64.

Производителност за 3D рендеринг, видео-редактиране и изчислителни натоварвания, включително до 27% по-висока производителност в Blender, до 27% по-висока производителност в DaVinci Resolve 15 и до 62% по-висока производителност в бенчмарка LuxMark, в сравнение с Radeon Vega 64.

Най-голямата в света екосистема от технология за дисплеите с адаптивни честоти на опресняване, Radeon FreeSync предлага над 550 поддържани монитори за плавни, без накъсвания игри за всеки бюджет. Radeon FreeSync 2 HDR предлага над 2 пъти по-добра яркост и цветови обем в сравнение със sRGB.

Картата Radeon VII сега е налична на AMD.com на крайна потребителска цена (в САЩ) от $699 щатски долара. С промоционния пакет на AMD Raise the Game, геймърите, които закупят Radeon VII или РС с Radeon VII, ще получат безплатно PC версии на Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и The Division 2 – трите най-очаквани игри за 2019 г.