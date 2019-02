Вземете AMD Radeon RX Vega 56 с 8GB видеопамет за 279 USD

Геймърите, които търсят висока производителност в най-популярните AAA игрови заглавия , от APEX Legends до The Division 2, сега имат особено атрактивно предложение. Картата AMD Radeon RX Vega 56 сега се предлага от големите онлайн вериги Newegg, Amazon и Best Buy само за 279 щатски долара.

Съвременните върхови игри изискват все по-големи количества памет за по-висока скорост, за хипер-реалистични настройки и живо представяне на героите. Със своите 8GB HBM2 памет RX Vega 56 е направена специално за най-натоварващите игри. Базираната на разширена Vega GPU архитектура, картата RX Vega 56 също предлага:

Rapid Packed Math технология, която удвоява скоростта на изчисленията с RX Vega GPU.

технология, която удвоява скоростта на изчисленията с RX Vega GPU. Shader Intrinsics – позволява пряк достъп на игрите до хардуера в RX Vega картите, за да се извлече повече производителност от графичния процесор.

– позволява пряк достъп на игрите до хардуера в RX Vega картите, за да се извлече повече производителност от графичния процесор. Radeon FreeSync дисплейната технология премахва накъсванията в игрите с плавна производителност без артефакти на всяка кадрова скорост, докато FreeSync 2 HDR осигурява ниска латентност, ярка картина и широка цветова гама за High Dynamic Range (HDR) съдържанието на PC мониторите.

И за да подслади още предложението, с промо пакета на AMD Raise the Game Fully Loaded геймърите, които закупят Radeon RX Vega 56 или определени РС конфигурации с графична карта Radeon RX Vega 56 ще получат безплатни PC версии на Resident Evil 2, Devil May Cry 5 и The Division 2.