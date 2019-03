AMD Radeon картите гонят демоните в Devil May Cry 5

8 март 2019 г. – Днес геймърите могат да продължат епичната история на ловците на дяволи Данте и Неро в Devil May Cry 5, като героите на играта са наети от мистериозния “V”, за да секат по своя път демоните в Red Grave City. AMD и Capcom заедно вдигат геймплея до следващото ниво, за да дадат на играчите възможно най-вълнуващите и поглъщащи изживявания с Radeon графични карти.

За геймърите с Radeon карти, мониторите поддържащи FreeSync 2 HDR като BenQ EX3203R, AOC AG273QCX, Samsung C32HG70 и Asus XG49VQ осигуряват плавна и ясна картина с ниска латентност независимо от предпочитаната от тях платформа.

Освен това, с поддръжката на Devil May Cry 5 от Ден 0, драйверният пакет Radeon Software Adrenalin Edition 19.3.1 предлага възможно най-добрата производителност с отлични кадрови скорости и удивителни характеристики:

Невероятна производителност – AMD Radeon графичните карти предлагат изключителна производителност на резолюции 1080p, 1440p и 4K с DirectX 12.

Radeon FreeSync 2 HDR – С поддръжката на най-популярната технология за адаптивно опресняване на дисплеите, Radeon графиката осигурява ниска латентност, пиксели с висока яркост и широка цветова гама за съдържание с висок динамичен обхват (High Dynamic Range (HDR)) за PC дисплеи.

– С поддръжката на най-популярната технология за адаптивно опресняване на дисплеите, Radeon графиката осигурява ниска латентност, пиксели с висока яркост и широка цветова гама за съдържание с висок динамичен обхват (High Dynamic Range (HDR)) за PC дисплеи. Rapid Packed Math и FP16 Compute – AMD Radeon графичните карти предлагат подобрено използване на графичните процесори, ефективност и производителност с помощта на Rapid Packed Math и FP16 Compute. Така при Devil May Cry 5 се постигат по-високи кадрови скорости и отлична визуализация, включително с новата карта AMD Radeon VII.

С промо-пакета на AMD Raise the Game Fully Loaded, феновете на Radeon получават три от най-очакваните игри за годината—Resident Evil 2, The Division 2 Devil May Cry 5—безплатно с покупката на AMD Radeon VII, RX Vega или RX 590 графична карта, или избрани РС с Radeon VII, RX Vega или RX 590 видеокарти.

Геймърите, които купят карти AMD Radeon RX 580 или RX 570, или избрани РС с Radeon RX 580 или RX 570, могат да изберат да получат две от тези игри безплатно. Промоцията приключва на 6 април 2019 г. (или при изчерпване на купоните с кодове), а игрите могат да бъдат поискани до 6 май, 2019 г.

Най-новият графичен драйвер на AMD може да бъде изтеглен тук.