Геймърите с AMD Radeon карти вземат полета до Вашингтон в играта The Division 2

15 март 2019 г. – Днес геймърите могат да се отправят на обиколка по улиците на Вашингтон с играта The Division 2 по Том Кланси. Тяхното пътуване е наистина незабравимо с партньорството на графичните решения Radeon и разработчика Ubisoft.

С поддръжката на The Division 2, драйверът Radeon Software Adrenalin Edition 19.3.2 предлага най-добрата производителност за геймърите, с отлични кадрови скорости и удивителни характеристики:

Висока производителност – графичните карти AMD Radeon предлагат супер производителност на резолюции 1080p, 1440p и 4K под DirectX 12, с превъзходен гейминг и високи кадрови дкорости. Radeon графичните решения надминават конкурентните предложения под DX12, като картите Radeon RX 570 и Radeon 590 превъзхождат по-скъпите модели на конкуренцията на 1080p с Ultra настройки.

Най-голямата екосистема от игрови дисплеи – с над 550 модела монитори поддържащи Radeon FreeSync, постигането на перфектен, плавен геймплей никога не е било по-лесно. Технологията Radeon FreeSync синхронизира честотата на опресняване на монитора със самата игра, като премахва накъсванията и забавянията.

Асинхронни изчисления, вградени шейдъри и използване на множеството ядра – AMD Radeon графичните карти осигуряват подобрено използване на графичния процесор, подобрена латентност и производителност с Shader Intrinsics и Asynchronous Compute, с които The Division 2 постига по-високи кадрови скорости и визуална прецизност с приложимите GPU.

С промо-пакета на AMD Raise the Game Fully Loaded, феновете на Radeon решенията получават три PC версии на най-очакваните игри за годината—Resident Evil 2, The Division 2 и Devil May Cry 5—безплатно със закупуването на картите AMD Radeon VII, RX Vega или RX 590, или избрани РС с карти Radeon VII, RX Vega или RX 590.

Геймърите, които закупят карти AMD Radeon RX 580 или RX 570, или избрани РС с Radeon RX 580 или RX 570, могат да изберат да получат две от тези игри безплатно. Промоцията приключва на 6 април 2019 г. (или при изчерпване на купоните с кодове), а игрите могат да бъдат поискани до 6 май, 2019 г.

Най-новият графичен драйвер на AMD може да бъде изтеглен тук.