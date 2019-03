AMD Radeon™ графични карти и средства за разработчици участват в гейминг платформата от ново поколение Google Stadia

— Оптимизираните за облачни инсталации AMD GPU и софтуерните инструменти на компанията помагат за поглъщащите изживявания с мащабируеми, високопроизводителни поточни игри —

Сан Франсиско, Калифорния, 19 март 2019 г. —AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви, че Google е избрала високопроизводителните, къстомизирани AMD Radeon GPU за информационни центрове, за да изгради с тях своята Vulkan® и Linux®-базирана гейминг платформа Google Stadia. Google анонсира своя облачен ресурс за компютърни игри на Конференцията за разработчици (Game Developers Conference – GDC) провеждана в Сан Франсиско, Калифорния, САЩ. AMD също така подкрепя Google със своите софтуерни инструменти за разработка и Linux-базирания, с отворен код драйвер за Vulkan, за да помогне на разработчиците на игри да оптимизират работата на своите бъдещи в новата GPU-базирана облачна гейминг платформа.

Високопроизводителни графични решения на AMD за информационни центрове

Стриймингът на богато графично съдържание от облака към милиони потребители изисква ултрависоки изчислителни възможности, за да се минимизират закъсненията и максимизира производителността в игрите. Необходими са също така усъвършенствани технологии, за да се решават уникалните проблеми на центровете за данни по отношение на сигурността, управляемостта и мащабируемостта.

Къстомизираните, високопроизводителни AMD Radeon GPU за Google Stadia включват:

Второ поколение памет с висока пропускателна способност (HBM2) за пестене на енергия и компактни размери;

Важни характеристики за инфомационните центрове като защита с код за корекция на грешките (Error Correcting Code (ECC) 1 , за да се гарантира целостта на данните;

, за да се гарантира целостта на данните; Висока и предвидима производителност със защитни характеристики за облачно-базиран гейминг чрез първото в индустрията хардуерно-базирано GPU виртуализационно решение изградено по стандартната технология SR-IOV (Single-Root I/O Virtualization).

Графичната архитектура на AMD поддържа широка гама от днешните гейминг платформи – от PC до основните игрални конзоли, като позволява на разработчиците да оптимизират своите игри за архитектура с една графична карта и да разширят тези предимства към множество платформи, които сега включват голямо-мащабни облачни гейминг платформи.

Надеждни средства за разработка

Мощните софтуерни инструменти за разработка на AMD дават възможност на създателите да оптимизират своите игри и други приложения за AMD Radeon GPU. AMD предоставя на разработчиците широка гама опции и голяма гъвкавост при оптимизирането на производителността на GPU-базираните приложения, опирайки се на дългосрочната ангажираност с отворените платформи, включително Linux-базирани драйвери за Vulkan API на ниско ниво, които дават широк контрол върху производителността, ефективността и възможностите на AMD Radeon графичните решения.

AMD Linux драйверите с отворен код позволяват на Google и нейните партньори-разработчици да инспектират кода и да разбират как точно работи драйверът, което им помага по-добре да оптимизират своите приложения, които си взаимодействат с AMD Radeon графичните процесори. Драйверът също така съдържа компонент за проследяване на приложенията, който заедно с AMD Radeon GPU Profiler (RGP) осигурява достъп до подробна информация на ниско ниво за това как работните задачи вървят на AMD Radeon GPU. Като идентифицира проблемите с тайминга, които могат да подскажат пътища за оптимизация, тази възможност силно подпомага способността на разработчика да създава приложения, които имат възможно най-добрата производителност с AMD Radeon GPU.

AMD Radeon GPU Profiler позволява на разработчиците на игри да визуализират как точно тяхното приложение използва графичния процесор, включително как групите от графични и изчислителни нишки ангажират GPU-то. Тогава разработчиците могат да проследяват тайминга на събитията и да оптимизират своите игри за Google Stadia. RGP също си взаимодейства с популярния инструмент за дебъгване с отворен код RenderDoc, за да могат създателите на приложения да имат поглед в реално време върху рендерирането на всеки кадър, и впоследствие да намалят времето нужно за дебъгване и профилни кадри по време на процеса на разработка.

RGP работи по същия начин във виртуализирана среда, както и при определен PC клиент, което улеснява разработчиците в оптимизацията на техните приложения за виртуализирани графични решения в среди от голям мащаб, по същия начин както за всяка двуга гейминг платформа.

Допълнителна информация може да бъде открита на уебсайта на Google Stadia тук.

1 Поддръжката на ECC support е ограничена до HBM2 паметта, като ECC защите не се осигурява за вътрешните GPU структури.