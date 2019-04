Кървавите битки идват на 13 септември 2019 г. със световната премиера на Borderlands® 3

Нова история! Нови търсачи на съкровища! Нови „лоши“! Нови планети! МНОГО ПУШШШКИ!

Поръчайте предварително следващата игра от спечелилата признание поредица от GearbAMDox Software и 2K още днес. Световното представяне на геймплея с поточно видео е на 1 май.

Ню Йорк, 3 април 2019 г. – Gearbox Software и 2K обявиха, че Borderlands® 3, следващият епизод от серията шутъри, ще бъде пуснат за PlayStation 4, Xbox One и Windows PC в магазина Epic Games на 13 септември 2019 г.

Borderlands 3 едно разтърсващо, изпълнено с неспирни емоции галактическо приключение, пълно с живописни герои, епични врагове и битки на главатарите, буквално с безброй оръжия. В новия трейлър на геймплея, който бе пуснат днес, Gearbox и 2K демонстрират уникалната за играта експлозивна патаклама.

Франчайзът, които обединява вълнуващото действие на стрелец от първо лице с богатата история на ролплей игра, до момента е продал над 41 милиона копия в глобален план. Най-популярното заглавие в поредицата – Borderlands 2 – все още намира над един милион нови почитатели всеки месец, повече от 6 години след първото пускане на играта през 2012 г. (За допълнителна информация, моля, щракнете тук.)

Вълнуващо пътешествие изпълнено с кървави битки :

Преминавайте с гръм и трясък през нови светове и врагове като един от четирите нови Търсачи на съкровища – най-свирепите, търсещи съкровища смелчаци на Borderlands, всеки с дълбоко изградени умения, способности и къстомизации.

Играйте „соло“ или се събирайте с приятели, за да се справите с безумните врагове, да събирате купища оръжие и плячка, и да опазите своя дом от най-безмилостните култови главатари в галактиката – близнаците Калипсо.

Допълнителни подробности за историята, героите, оръжията и всичко друго ще намерите в Borderlands 3, като си пуснете живо видео от събитието с представянето на геймплея на 1 май . Междувременно, за още информация и скрийншоти от играта ще намерите тук и тук.

PC гейминг на стероиди, в сътрудничество с AMD и магазина Epic Games:

Разработена от самото начало с AMD, Borderlands 3 ще се възползва максимално от най-мощния наличен РС хардуер, като е оптимизирана за върхова производителност и невероятни изживявания с графичните карти AMD Radeon™ и процесорите Ryzen™.

При официалния старт на 13 септември Borderlands 3 ще бъде достъпен за PC платформи изключително само от магазина Epic Games. Играта за РС ще може да се закупува от други магазини от м.април 2020 г.

Искате плячка ? Имате я :

С множество издания на дигитално бонус съдържание и физически джаджи, можете да изберете желаната версия на играта за експлозии от всякаква плячка, като я поръчате още от сега!

Borderlands 3 Standard Edition – $59.99 USD

Стандартното издание Borderlands 3 Standard Edition включва базовата игра.

Бонус от предварителната поръчка: Златни скинове за оръжия и оръжейни дрънкулки

Borderlands 3 Deluxe Edition – $79.99 USD

Borderlands 3 Deluxe Edition включва базовата игра, както и бонус дигитално съдържание:

Retro Cosmetic Pack: глава и скин за Търсач на съкровища (Vault Hunter), Echo Device скин, скин за оръжия;

Neon Cosmetic Pack: глава и скин за Vault Hunter, Echo Device скин, оръжейна дрънкулка;

Cosmetic Pack: оръжеен скин, оръжейна дрънкулка;

Toy Box Weapon Pack: 2 Toy оръжия, мод за Toy граната, оръжейна дрънкулка;

XP & Loot Drop Boost Mods;

Бонус от предварителната поръчка: Златни скинове за оръжия и оръжейни дрънкулки.

Borderlands 3 Super Deluxe Edition – $99.99 USD1

Borderlands 3 Super Deluxe Edition включва цялото бонус дигитално съдържание и бонус от предварителна поръчка на Deluxe Edition ПЛЮС Borderlands 3 Season Pass, който включва:

Четири (4) пакета с DLC кампании, включващи нови истории, мисии и предизвикателства;

Butt Stallion оръжеен скин, skin, оръжейна дрънкулка и гранатов мод.

(1ЦЕНИТЕ СА ОГРАНИЧЕНИ ПО ВРЕМЕ – от 17 септември 2019 г., дигиталната версия на Borderlands 3 Super Deluxe Edition ще бъде актуализирана допълната крайна цена от $119.99 USD.)

Borderlands 3 Diamond Loot Chest Collector’s Edition – $249.99 USD

Празнувайте завръщането на оригиналния шутър с Diamond Loot Chest Collector’s Edition, версия пълна със скъпоценна плячка от световете на Borderlands 3, достъпна от GameStop.

Това издание включва пълната игра, сезонен пропуск и цялото бонус дигитално съдържание и бонус от предварителна поръчка на Super Deluxe Edition, плюс:

Реплика на кутията-съкровищница за диаманти : тази кутия за съкровища е перфектна за съхранение на вашите ценни неща от реалния свят;

тази кутия за съкровища е перфектна за съхранение на вашите ценни неща от реалния свят; Фигурки с героите от Borderlands 3 (x10): направете място на вашата лавица за целия екипаж, включително четирите нови търсачи на съкровища, фанатичните близнаци Калипсо и някои от вашите любими герои от вселената на Borderlands! (фигурките са високи около 3 инча (8 см).);

направете място на вашата лавица за целия екипаж, включително четирите нови търсачи на съкровища, фанатичните близнаци Калипсо и някои от вашите любими герои от вселената на Borderlands! (фигурките са високи около 3 инча (8 см).); Модел на кораба Sanctuary 3: конструирайте вашия собствен модел на кораба Sanctuary 3 и го поставете върху включената стойка;

конструирайте вашия собствен модел на кораба Sanctuary 3 и го поставете върху включената стойка; Ключодържатели за Ключовете от трезорите (x4): Защото никога не знаете, кога можете да се натъкнете на неотворена съкровищница;

Защото никога не знаете, кога можете да се натъкнете на неотворена съкровищница; Карта на галактиката : Открийте нови светове отвъд Пандора с картата на Borderlands от Тайфон ДеЛеон;

Открийте нови светове отвъд Пандора с картата на Borderlands от Тайфон ДеЛеон; Литографии на буквени знаци (x5): Уникални отпечатъци, представящи новите Търсачи на съкровища и фанатичните близнаци Калипсо;

Уникални отпечатъци, представящи новите Търсачи на съкровища и фанатичните близнаци Калипсо; Метална кутия за Borderlands 3: Страхотна кутия от стомана за лавицата на всеки колекционер.

Годината на Borderlands официално започна:

За да отбележи анонса на Borderlands 3, от днес е пусната Borderlands: Game of the Year Edition за PlayStation 4, Xbox One, и Windows PC. Borderlands: Game of the Year Edition е чисто нова версия на оригиналната игра, сега с Ultra HD ремастерирана графика, значителни ъпдейти на качеството на съдържанието и включено цялото допълнително съдържание. За допълниътелна информация, моля, щракнете тук.

Освен това, Gearbox и 2K пуснаха също Ultra HD Texture Pack, който повишава визуалното ниво на Borderlands: The Handsome Collection за конзоли, и предлага визуален ъпгрейд за Borderlands 2, Borderlands: The Pre-Sequel, както и всички игрови добавки и за двете заглавия за РС. За допълнителни подробности относно конкретните визуални подобрения, моля, щракнете тук.

