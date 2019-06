AMD Radeon RX 5700 XT побеждава GeForce RTX 2070 в спектър от игри

В раздел: Новини от Denislav Slavchev (acdc) на 11.06.2019, 361 показвания

В публикувания от Videocardz изтекъл слайд на AMD за Radeon RX 5700 XT “Navi”, ясно се виждат обявените 9.75 TFLOP в спецификациите на картата, които я поставят доста високо в графичната йерархия. Оказва се, че AMD претендира, че RX 5700 XT е по-бърза от GeForce RTX 2070 не само в специфични супер оптимизирани за AMD заглавия на игри, а за цяла селекция от игри.

В горния слайд на AMD за Radeon RX 5700 XT, се вижда ясно, че картата побеждава RTX 2070 в “Assassin’s Creed: Odyssey”, “Battlefield V”, “CoD: Black Ops 4”, “Far Cry: New Dawn,” “Metro “Exodus”, Tom Clancy’s “The Division 2”, “The Witcher 3” и Tom Clancy’s “Ghost Recon: Wildlands.

Картата също така забележително се справя с минимална дистанция от RTX 2070 в “Shadow of the Tomb Raider” и Sid Meier’s “Civilisation 6”. Всички игри в този слайд са тествани с резолюция 1440p, като настройките на игрите са превишени (все пак чакаме да прочетем “крайните бележки” за това дали “max out” в контекста на NVIDIA означава включване на RTX за някои от тези игри). RX 5070 XT побеждава RTX 2070 с 22% в “Battlefield V” и 15% в Metro “Exodus”, и се твърди, че е в рамките на едноцифрен процент преди RTX 2070. В същия този сляйд има и изображение на референтна кара RX 5070 XT и ако не сме сгрешили, открихме два 8-pin PCIe захранващи гнезда. Ще научим повече за тази карта след няколко часа.

Източник: Techpowerup