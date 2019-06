На E3 2019 AMD разкрива водеща PC платформа с опции за всеки геймър

– С изцяло нов дизайн, графичната карта AMD Radeon™ RX 5700 XT, базирана на AMD RDNA архитектура, осигурява удивителен 1440p гейминг и бързина в игрите. Фамилията 3-то поколение AMD Ryzen™ настолни процесори сега включва 16-ядрения Ryzen™ 9 3950X –

Лос Анжелис, Калифорния, 10 юни 2019 г. — Днес, по време на събитието “Next Horizon Gaming” в рамките на Е3, президентът и СЕО на AMD д-р Лиса Су разкри следващото поколение гейминг платформа, базирана на новите графични карти AMD Radeon™ RX 5700 серия и настолните процесори AMD Ryzen™ от 3-то поколение.

Графичните карти AMD Radeon™ RX 5700 XT и RX 5700 са изградени по новата AMD RDNA гейминг архитектура, за да осигурят светкавична производителност и ярка картина в най-новите AAA и eСпорт игри. Новото продуктово семейство включва и AMD Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary Edition, с която се отбелязва половинвековния юбилей на компанията. Тази карта е с повишена тактова честота, корпусът й е със златни акценти и носи подписа на д-р Лиса Су.

Настолните процесори AMD Ryzen™ от трето поколение предлагат водеща производителност за игри и приложения за създаване на съдържание, и са снабдени с повече кеш-памет. Днес д-р Су повдигна завесата и пред най-новото допълнение към това семейство – AMD Ryzen™ 9 3950X, първият в света 16-ядрен настолен чип за масовия сегмент.

Превъзходен 1440p гейминг

AMD Radeon™ RX 5700 графичните карти включват някои нови мощни функции за отличен 1440p гейминг:

Нова RDNA гейминг архитектура – Изцяло новопроектирана за висока производителност, мащабируемост и енергоефективност, RDNA е предназначена да осигури бъдещето на всякакъв вид игрални платформи – PC, конзоли, мобилен и облачно-базиран гейминг. Тя се базира на нов дизайн на изчислителните единици, оптимизиран за подобрена ефективност, както и на кеш на много нива. Включва също обновен графичен конвейер, оптимизиран за по-висока производителност на такт и работа на повишени тактови скорости. Осигурява до 1,25 пъти по-висока производителност на такт и до 1,5 пъти по-висока производителност на ват в сравнение с предишната архитектура Graphics Core Next (GCN) .

– Изцяло новопроектирана за висока производителност, мащабируемост и енергоефективност, RDNA е предназначена да осигури бъдещето на всякакъв вид игрални платформи – PC, конзоли, мобилен и облачно-базиран гейминг. Тя се базира на нов дизайн на изчислителните единици, оптимизиран за подобрена ефективност, както и на кеш на много нива. Включва също обновен графичен конвейер, оптимизиран за по-висока производителност на такт и работа на повишени тактови скорости. Осигурява до 1,25 пъти по-висока производителност на такт и до 1,5 пъти по-висока производителност на ват в сравнение с предишната архитектура Graphics Core Next (GCN) . Radeon Image Sharpening (RIS) – Тази функция възстановява яснотата на изображенията в игрите, които са били смекчени от други ефекти. RIS се комбинира с GPU, за да осигури резки картини на висока кадрова скорост и на дисплеи с много висока резолюция, като работи с DirectX® 9, 12, и Vulkan® заглавия.

– Тази функция възстановява яснотата на изображенията в игрите, които са били смекчени от други ефекти. RIS се комбинира с GPU, за да осигури резки картини на висока кадрова скорост и на дисплеи с много висока резолюция, като работи с DirectX® 9, 12, и Vulkan® заглавия. FidelityFX – Комплект софтуерни инструменти с отворен код за разработчици, който ще е достъпен през следващите седмици на GPUOpen. Той ще улесни разработчиците в създаването на висококачествени пост-процесинг ефекти, които правят игрите да изглеждат прекрасно, докато предлага баланс на визуална яснота и производителност. FidelityFX разполага с технологията „Адаптивно към контраста вдигане на резкостта“ на изображенията (Contrast-Adaptive Sharpening (CAS)), която извлича детайлите в места с нисък контраст и същевременно минимизира артифактите причинени от типичните програми за изостряне на изображението.

– Комплект софтуерни инструменти с отворен код за разработчици, който ще е достъпен през следващите седмици на GPUOpen. Той ще улесни разработчиците в създаването на висококачествени пост-процесинг ефекти, които правят игрите да изглеждат прекрасно, докато предлага баланс на визуална яснота и производителност. FidelityFX разполага с технологията „Адаптивно към контраста вдигане на резкостта“ на изображенията (Contrast-Adaptive Sharpening (CAS)), която извлича детайлите в места с нисък контраст и същевременно минимизира артифактите причинени от типичните програми за изостряне на изображението. Radeon™ Anti-Lag – оптимизирана за еСпортове, функцията Radeon™ Anti-Lag намалява времето за реакция „от вход до дисплей“ с до 31% , като резултатът е подобен на работа на по-високи кадрови скорости.

– оптимизирана за еСпортове, функцията Radeon™ Anti-Lag намалява времето за реакция „от вход до дисплей“ с до 31% , като резултатът е подобен на работа на по-високи кадрови скорости. Екстремни скорости на опресняване – RDNA позволява DisplayPort™ 1.4 с Display Stream Compression (DSC) да осигури екстремни скорости на опресняване, дълбочина на цветовете и резолюции до 8K HDR на 60Hz или 4K HDR на 144+ Hz на най-новите дисплеи, включително първия монитор в света поддържащ DSC – новият ASUS Republic of Gamers 43-инчов модел представен на Е3.

– RDNA позволява DisplayPort™ 1.4 с Display Stream Compression (DSC) да осигури екстремни скорости на опресняване, дълбочина на цветовете и резолюции до 8K HDR на 60Hz или 4K HDR на 144+ Hz на най-новите дисплеи, включително първия монитор в света поддържащ DSC – новият ASUS Republic of Gamers 43-инчов модел представен на Е3. Най-голямата екосистема от дисплеи за гейминг – над 700 модела монитори за игри без накъсване и забавяне, с поддръжка на AMD Radeon FreeSync™ и Radeon FreeSync™ 2 HDR.

7-нанометровите Radeon™ RX 5700 XT, RX 5700 и юбилейната the Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary Edition графични карти са първите, които поддържат PCIe® 4.0 интерфейс. Допълнителните спецификации включват:

Модел Изчислителни единици Поточни TFLOPS GDDR6 (GB) Базова честота (MHz) Гейминг честота (MHz) Boost честота (MHz) Преп.крайна цена (САЩ) Radeon™ RX 5700 XT 50th Anniversary Edition 40 2560 до 10,14 8 1680 1830 до 1980 $499 Radeon™ RX 5700 XT 40 2560 до 9,75 8 1605 1755 до 1905 $449 Radeon™ RX 5700 36 2304 до 7,95 8 1465 1625 до 1725 $379

Отключване на нови изживявания с разработчиците на игри

AMD работи все по-тясно с разработчиците на игри и технологии за игри, за да предложи ново ниво на изживявания в гейминга. На събитието Next Horizon Gaming към дор Лиса Су се присъедини създателят на The Game Awards Джеф Кейли и водещи представители на индустрията за игри. Те представиха ексклузивен поглед върху невиждано дотогава игрово съдържание на заглавия като Gears 5, Borderlands 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, и Unity’s The Heretic – технологичното демо беше базирано на новите продукти и технологии на AMD.

Play Gears 5 и 100+ други РС игри с Xbox пропуск

AMD също така обяви нов Xbox Game Pass за PC. Предложението включва безплатен, тримесечен достъп до Xbox Game Pass for PC със закупуването на избрани AMD продукти. С Xbox Game Pass for PC геймърите могат да играят на Gears 5 , когато играта излезе през есента на 2019 г., и на над 100 други чисококачествени PC игри. Предложението за Xbox пропуск за игри за РС е валидно със закупуването на Radeon™ RX 5700 XT, RX 5700 и 50th Anniversary Edition Radeon™ RX 5700 XT карти; AMD Ryzen™ 9, 7, и 5, 3000 серия процесори, Ryzen™ 7 и 5, 2000 серия процесори, както и Radeon™ VII, RX Vega и избрани карти от серия RX 500. Офертата се предлага от участващите в програмата ритейлъри. Още можете да научите на 1 юли 2019 г. тук.

Върховият настолен процесор за игри

AMD даде предварителен поглед върху новия флагман на 3-тото поколение Ryzen™ настолни процесори – AMD Ryzen™ 9 3950X. С 16 ядра и 32 нишки, които вървят на честота 4,7 GHz, водещият процесор вече е поставил множество рекорди за производителност. С помощта на течен азот овърклок екипът AMD Ryzen успя да вдигне AMD Ryzen™ 9 3950X processor на 5,375 GHz, постигайки рекордна производителност със Cinebench R20 многонишков резултат 12167. Процесорът Ryzen™ 9 3950X сега държи короната в два аспекта: най-висока производителност между 16-ядрените процесори и най-висока производителност в масов CPU цокъл. Обновеното програмно средство AMD Ryzen™ Master Software бе също така обявено. То разполага с нов потребителски интерфейс и нови функция за ентусиасти-овърклокъри. С него потребителите могат да изстискат всяка капка производителност от своята настолна система с AMD Ryzen™процесор.

Модел Ядра/

Нишки TDP (Watt) Вдигната /базова честота (GHz) L2 + L3 кеш (MB) PCIe® 4.0 писти (Процесор+AMD X570 чипсет) Преп. Крайна цена (САЩ) Очаквани наличности Ryzen™ 9 3950X CPU 16/32 105W 4,7/3.5 72 44 $749 септември 2019 г.

Цени и наличности

Графичните карти AMD Radeon™ RX 5700 XT и RX 5700 се очакват да бъдат налични от 7 юли, 2019 г., съответно за $449 и $379 *(препоръчителни крайни цени за САЩ), от AMD.com в Северна Америка и Западна Европа, както и от JD.com. Графичната карта AMD 50th Anniversary Edition Radeon™ 5700 XT може да се очаква в ограничени количества от 7 юли 2019 г. за $499 (препоръчителни крайни цени за САЩ), от AMD.com. и JD.com.

Процесорът от 3-то поколение AMD Ryzen™ 9 3950X се очаква да дебютира през м.септември 2019 г. на цена $749 (препоръчителни крайни цени за САЩ) от водещи търговски вериги, а останалите Ryzen™ настолни чипове 3-то поколение ще бъдат достъпни за закупуване от 7 юли 2019 г. За допълнителна информация посетете AMD.com.

