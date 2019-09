AMD обяви официалния старт на AMD Ryzen™ PRO 3000 серия за съвременните бизнес РС

Процесорите осигуряват висока производителност с до 12 ядра за настолните компютри, влизат в нови корпоративни десктоп предложения от глобални производители като HP и Lenovo –

Санта Клара, Калифорния, 30 септември 2019 г. – AMD (NASDAQ: AMD) обяви наличието в световен план на своята линия процесори за настолни системи AMD Ryzen™ PRO 3000 серия, заедно с нови AMD Ryzen™ PRO процесори с Radeon™ Vega графика и AMD Athlon™ PRO процесори с Radeon™ Vega графика. Чиповете AMD Ryzen PRO и Athlon PRO съчетават висока производителност, вградени функции за сигурност и надеждност от корпоративен клас. От 4-тото тримесечие на 2019 г. излизат и мощни бизнес десктоп компюри от HP и Lenovo с новите процесори Ryzen PRO и Athlon PRO на AMD.

AMD Ryzen 9 PRO 3900, AMD Ryzen 7 PRO 3700 и AMD Ryzen 5 PRO 3600 са базирани на 7nm “Zen 2” архитектура. Предлагайки до 12 ядра и 24 нишки (при AMD Ryzen 9 PRO 3900) – повече от от всеки друг процесор използван в бизнес машини – те осигуряват висока производителност и ефективност и за най-взискателните корпоративни среди, съчетана с ефективно използване на енергията.

Най-висока производителност

Серията процесори AMD Ryzen PRO 3000 предлагат висока производителност за бизнес компютрите;

Ryzen 9 PRO 3900 и Ryzen 7 PRO 3700 осигуряват до 2 пъти по-висока производителност от конкурентните предложения използвайки същото количество енергия;

Ryzen PRO процесорите предлагат до 127% по-бърза обработка на данните от конкуренцията (вътрешни тестове на компанията с бенчмарка SPECworkstation™ 3.0.1), от решаване на уравнения до симулации на различни бизнес приложения от финансови услуги до научни изследвания и енергетиката;

Водещи техннологии със 7nm SoC и “Zen 2” архитектура за до 12 ядра, като някои модели потребяват само 65W TDP.

Мощна защита

Всеки AMD Ryzen PRO процесор съдържа мощен, вграден копроцесор за сигурност с AMD GuardMI технология, който се грижи за защитата на всеки бизнес PC. AMD Memory Guard помага срещу атаките при студен старт с пълно криптиране на системната памет, като технологията на AMD поддържа и допълва средствата за сигурност на производителите на компютрите и Windows Security като Lenovo ThinkShield™ и HP Sure Start™.

Подкрепа от големите OEM-и

През следващите месеци корпоративните клиенти ще могат за закупят системи с Ryzen PRO процесори от водещи PC производители, сред които HP и Lenovo.

HP EliteDesk 705 G5 серия с AMD

Бизнес компютрите от серията HP EliteDesk 705 G5 предлагат продуктивност от корпоративен клас с новите AMD Ryzen™ PRO, в разнообразие от форм-фактори.

HP EliteDesk 705 G5 Small Form Factor е първият AMD настолен PC с възможност за две 2 устройства. Той осигурява висока производителност, управляемост и сигурност за съвременните работни места. HP EliteDesk 705 G5 SFF ще бъде наличен от края на септември на цени стартиращи от $669 щатски долара.

е първият AMD настолен PC с възможност за две 2 устройства. Той осигурява висока производителност, управляемост и сигурност за съвременните работни места. HP EliteDesk 705 G5 SFF ще бъде наличен от края на септември на цени стартиращи от $669 щатски долара. HP EliteDesk 705 G5 Desktop Mini е най-малкият и най-мощен AMD РС от бизнес клас с ултра-малък форм-фактор (Ultra Small Form Factor, USFF, с вътрешен обем до 2 литра). С много опции за конфигуриране и вградена сигурност и управляемост в компактен дизайн, мини настолната машина може да се комбинира с HP Mini-in-One 24 Display за обновяване на съвременното работно място. HP EliteDesk 705 G5 DM ще бъде наличен през ноември на цени започващи от $679 щатски долара.

Lenovo ThinkCentre настолни РС с AMD процесори

Lenovo ThinkCentre десктоп машини с AMD процесори са на пазара от повече от 10 години. Утвърденото сътрудничество продължава с малкоформатните ThinkCentre M75s-1 SFF и M75q-1 Tiny, с до 12-ядрения Ryzen PRO в SFF модела.

Изчистеният, компактен дизайн на тези бизнес машини е съчетан с мощни характеристики за сигурност и управляемост. Нова в AMD платформите е Smart Power-On функцията, позволяваща гъвкавост при монтирането на компютрите – на стената, под бюрото или зад монитора. За включване на системата се натиска само ALT+P на клавиатурата. M75q-1 Tiny сега стандартно включва USB Type-C и HDMI портове, плюс опция за два допълнителни порта определени от потребителя.

AMD Ryzen™ PRO десктоп процесори:

Модел Ядра/

Нишки TDP[1] (Watt) Boost/базова честота[2] (GHz) L2 + L3 кеш (MB) AMD Ryzen™ 9 PRO 3900 12 / 24 65W 4.3 / до 3.1 70 AMD Ryzen™ 7 PRO 3700 8 / 16 65W 4.4 / до 3.6 36 AMD Ryzen™ 5 PRO 3600 6 / 12 65W 4.2 / до 3.6 35

AMD Ryzen™ PRO десктоп процесори с Radeon™ Vega графика:

Модел Ядра/

Нишки TDP (Watt) Boost/базова честота (GHz) L2 + L3 кеш (MB) Графични изч.единици (CU) AMD Ryzen™ 5 PRO 3400G 4 / 8 65W 4.2 / до 3.7 6 11 CU AMD Ryzen™ 5 PRO 3400GE 4 / 8 35W 4.0 / до 3.3 6 11 CU AMD Ryzen™ 3 PRO 3200G 4 / 4 65W 4.0 / до 3.6 6 8 CU AMD Ryzen™ 3 PRO 3200GE 4 / 4 35W 3.8 / до 3.3 6 8 CU

AMD Athlon™ PRO десктоп процесори с Radeon™ Vega графика:

Модел Ядра/

Нишки TDP (Watt) Boost/базова честота (GHz) L2 + L3 кеш (MB) Графични изч.единици (CU) AMD Athlon™ PRO 300GE 2 / 4 35W 3.4 / до 3.4 5 3 CU

[1] Though both are often measured in watts, it is important to distinguish between thermal and electrical watts. Thermal wattage for processors is conveyed via thermal design power (TDP). TDP is a calculated value that conveys an appropriate thermal solution to achieve the intended operation of a processor. Electrical watts are not a variable in the TDP calculation. By design, electrical watts can vary from workload to workload and may exceed thermal watts. GD-109

[2] Max boost for AMD Ryzen PRO Processors is the maximum frequency achievable by a single core on the processor running a bursty single-threaded workload. Max boost will vary based on several factors, including, but not limited to: thermal paste; system cooling; motherboard design and BIOS; the latest AMD chipset driver; and the latest OS updates.