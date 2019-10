AOC и Philips Monitors значително увеличават пазарния си дял и водят в сегмента 27+ инча

Амстердам, 1-ви октомври 2019 г. – Според последните данни от анализаторската компания Context, пазарът на монитори в европейския регион е нараснал с 3,2% през второто тримесечие на 2019 г. Специалистът при дисплеите AOC и MMD (лицензен партньор на Philips monitors) заедно удвоиха това число и постигнаха 6,7% ръст на продажбите, което им позволи да запазят третата си позиция като пазарен дял в Европа – 14,1%. MMD допринесе за този ръст с 10,8% увеличение на продажбите спрямо година по-рано.

При големите размери екрани (68,6 см – 27” и по-големи), двете марки са на втора позиция с пазарен дял от 14%. Докато този сегмент нараства с 29,2%, двете марки съвместно постигат почти двоен ръст в размер на 57,7%. MMD и AOC отбелязват и значително увеличение на продажбите по марки: 53,3% за MMD и 64% за AOC. AOC и MMD заедно са на водеща позиция в Русия, Бенелюкс, Украйна, Полша, Италия, Чехия и Словакия. MMD самостоятелно е на първа позиция в сегмента 27”+ в Бенелюкс и Украйна.

Общият пазар на монитори продължава да расте, благодарение на прехода към модели с по-висока резолюция (QHD и UHD), ultra-wide, извити и големи монитори, както и на иновативните технологии, които допринасят за повишаване на продуктивността и лекотата на използване. Друг ключов фактор е геймърският сектор, който постоянно нараства.



Щефан Зомер, Директор „Маркетинг и бизнес управление“ за Европа

„Ние в AOC и MMD (Philips monitors) работим над все повече и повече иновативни качества в много различни области, включително дизайн, качество на изображението, ергономия, грижа за потребителя и околната среда. Тези иновации играят роля за ръста на продажбите и продължаваме да увеличаваме пазарното си присъствие с всяко тримесечие,“ каза captured the growth of volume and we keep increasing our market presence each passing quarter,” Щефан Зомер, Директор „Маркетинг и бизнес управление“ за Европа.

AOC впечатлява с обширно и иновативно портфолио от начално ниво до високия клас геймърски монитори. Освен това, нарастващата гама на AOC от професионални дисплеи за малкия и среден бизнес и публичния сектор е много конкурентна и добре приемана от пазара.

MMD расте значително, благодарение на уникалните иновативни решения за свързване, като: увеличаване на продуктивността и функционалността с USB-C докинг станция; залени технологии като „най-зеленият монитор в света”; PowerSensor, който засича присъствието на потребителя и намалява консумацията на енергия с до 80%; изскачащата уеб камера, която може да бъде прибрана за повишена сигурност; „хибридният” USB-C и USB-A кабел за свързване на стари и нови устройства към USB-C докинг станцията на монитора; и новата геймърска линия специално за конзолен гейминг – Momentum.

В България, пазарът на монитори е нараснал с 6,6%, а общият ръст на продажбите на AOC и MMD е три пъти по голям – 18,7%. Ръстът на AOC се изразява с впечатляващите 42,5% през Q2 2019 в сравнение с Q2 2018. И двете марки комбинирано продължават да държат трета позиция на пазара с пазарен дял от 14,1%.

„През последното тримесечие увеличихме позициите си на пазара с двете марки (AOC и MMD), за да стигнем до третото място, независимо дали сравняваме с предишната година или предишното тримесечие. На конкурентния пазар на монитори в България, това е голямо постижение за нас. Благодарение на иновативните монитори на AOC, пазарният дял на марката също нарасна,“ сподели Cristian Bucur, Търговски директор на AOC & MMD Bulgaria.

За AOC

AOC е един от водещите глобални брандове на пазара на монитори. Високо качество, първокласно обслужване, атрактивен дизайн, съобразен с изискванията за опазването на околната среда, ергономични и иновативни продукти на конкурентни цени – това са причините все повече потребители, корпоративни клиенти и дистрибуционни партньори да се доверяват на AOC. AOC предлага дисплеи, подходящи за всеки тип потребител – без значение дали ще се използват за професионални или домашни цели, за развлечение или гейминг. AOC е дъщерно дружество на TPV Technology Limited, най-големият производител на LCD монитори в света.

www.aoc-europe.com

За MMD

MMD е компания, притежавана изцяло от TPV, основана през 2009 г. в резултат на споразумение за лицензиране на марката с Philips. MMD ексклузивно маркетира и продава LCD дисплеи с логото на Philips в целия свят. Чрез комбиниране на ценностите на марката Philips с производствения опит на TPV, MMD прилага бърз и фокусиран подход за лансиране на иновативни продукти на пазара. MMD обслужва пазарите в Западна Европа, Средния Изток и Африка чрез централата си в Амстердам. Източноевропейският пазар и страните от ОНД се обслужват от локален офис в Прага. MMD работи с всички големи IT дистрибутори и риселъри посредством мрежата си от локални търговски екипи. Центърът за дизайн и разработки на компанията се намира в Тайван.

www.mmd-p.com