AMD пуска Radeon™ RX 5500 серия

– Новите графични карти осигуряват до 37% по-висока производителност от конкурентните предложения в определени игри на 1080p ; Acer, HP, Lenovo и MSI предлагат настолни и мобилни РС с Radeon RX 5500 серия; геймърите получават по избор Borderlands 3 или Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint със закупуването на компютри с Radeon™ RX 5500 серия –

Санта Клара, Калифорния, 7 октомври 2019 г. – Днес AMD (NASDAQ: AMD) обяви графичните карти от серия Radeon™ RX 5500 с новата RDNA гейминг архитектура за висока производителност в игри на 1080p.

Серията включва Radeon™ RX 5500 картата, която ще бъде налична като модели на водещи производители и видеокарти в ОЕМ десктоп системи, както и Radeon™ RX 5500M GPU за мобилни РС. Водещи системни интегратори ще разчитат на новите графични продукти – HP и Lenovo планират да поставят Radeon™ RX 5500 карти в своите високопроизводителни настолни системи от м.ноември, а Acer ще предлага компютри с тях от декември. През октомври MSI ще пусне първия в света гейминг ноутбук с AMD Ryzen™ CPU и Radeon™ RX 5500M GPU.

С новите попълнения в семейството на Radeon графиката, AMD въвежда RDNA архитектурата и 7nm технологичния процес в масовите компютри за игри за милиони геймъри, в нови форм фактори и системи. Базирани на RDNA, картите Radeon™ RX 5500 осигуряват до 1,6 пъти по-висока производителност на ват спрямо текущите модели Radeon™ решения базирани на Graphics Core Next (GCN) архитектурата. Оптимизирани за най-новите игри, Radeon™ RX 5500 решенията осигуряват до 37% по-висока производителност от конкурентните продукти в определени игри на 1080p. При мобилния гейминг лаптопите с Radeon™ RX 5500M GPU предлагат до 30% по-висока производителност от конкуренцията, до 60+ fps (кадъра в секунда) в определени AAA игри и до 90+ fps в определени eSports игри.

Новите AMD Radeon™ продукти вдигат 1080p игрите на ново ниво със следните характеристики:

Radeon™ Image Sharpening (RIS) – Подобрява резкостта и яснотата на визиите, които са били смекчени при пост-процесинга, директно в DirectX ® 9, 12 и Vulkan ® игрите.

Подобрява резкостта и яснотата на визиите, които са били смекчени при пост-процесинга, директно в DirectX 9, 12 и Vulkan игрите. FidelityFX – Предлага инструмент с отворен код за разработчиците на игри за добавяне на висококачествени пост-процесинг ефекти, което прави изображенията по-красиви, с оптимален баланс на качеството и производителността. Достъпен на GPUOpen, FidelityFX разполага с функцията Контраст-адаптивно подобрение на резкостта (Contrast-Adaptive Sharpening, CAS), която извлича детайлите в местата с нисък контраст, докато минимира артефактите причинени от типичните програми за повишаване на резкостта на изображенията.

Предлага инструмент с отворен код за разработчиците на игри за добавяне на висококачествени пост-процесинг ефекти, което прави изображенията по-красиви, с оптимален баланс на качеството и производителността. Достъпен на GPUOpen, FidelityFX разполага с функцията Контраст-адаптивно подобрение на резкостта (Contrast-Adaptive Sharpening, CAS), която извлича детайлите в местата с нисък контраст, докато минимира артефактите причинени от типичните програми за повишаване на резкостта на изображенията. Radeon™ Anti-Lag – Anti-Lag значително намалява реакцията „от командата до дисплея“, като системите реагират с 23% по-бързо в Borderlands 3 с Radeon™ RX 5500 графика.

Anti-Lag значително намалява реакцията „от командата до дисплея“, като системите реагират с 23% по-бързо в Borderlands 3 с Radeon™ RX 5500 графика. Най-голямата екосистема от дисплеи – Геймърите могат да се наслаждават на геймплей без накъсвания и забавяния с технологията AMD Radeon FreeSync™ и Radeon FreeSync™ 2 HDR , която се поддържа от над 950 модела монитори.

Модел Изчислителни единици Поточни процесори TFLOPS GDDR6 (GB) Тактова Честота в игри. [1] (MHz) Boost честота[2] (MHz) Интер-фейс с паметта Radeon™ RX 5500M GPU (За мобилни РС) 22 1408 До 4,6 4GB До 1448 До 1645 128-битов Radeon™ RX 5500 серия (За настолни системи) 22 1408 До 5,2 До 8GB До 1717 До 1845 128-битов

Промоционен пакет AMD Radeon ‘Raise the Game’

Новата серия графични решения Radeon™ RX 5500 са включени в най-новия промоционен пакет AMD Radeon Raise the Game, който предлага на геймърите избор между Borderlands 3 или Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint със закупуването на определени, предварително конфигурирани с Radeon™ RX 5500 настолни системи и с RX 5500M мобилни РС. Научете още тук.

Наличност

През октомври 2019 г. MSI се очаква да пусне лаптопа MSI Alpha 15 с Radeon™ RX 5500M GPU. Освен това, Radeon™ RX 5500 картите ще бъдат налични в настолни геймърски системи през ноември 2019 г., като OMEN Obelisk и Pavilion на HP, и Legion™ T530 и IdeaCentre™ T540 на Lenovo Графичните карти Radeon™ RX 5500 се очакват да бъдат в Acer Nitro 50 PC от началото на декември 2019 г. Производителите на видеокарти – партньори на AMD – ще пуснат тези графични карти по дистрибуторските канали още това тримесечие (Q4 2019).

[1] Game clock is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary. GD-147

[2] Boost Clock Frequency is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including but not limited to: thermal conditions and variation in applications and workloads. GD-151