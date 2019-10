AMD пуска нови графични карти за вграждане, предназначени за казино игрите

От Стивън Търнбул

15 октомври 2019 г. – Бизнеса за вградени (Embedded) решения на AMD предлага системи на чип (SoC) и дискретни GPU, с помощта на които фирмите, развиващи бизнеса с казино игри, могат да създават поглъщащи и красиви графики за най-новите платформи за казино гейминг. Последните демонстрират същите висококачествени изображения, както съвременните потребителски устройства за игри.

Поделението AMD Embedded предлага на клиентите за казино игри широка гама решения, спосони да задвижат практически всяка гейминг система. AMD Ryzen™ Embedded V1000 SoC предоставя CPU и GPU технология в един пакет, осигурявайки възможността за работа на до четири 4K дисплеи от една система. AMD Ryzen™ Embedded R1000 SoC е енергоефективна опция, при това осигуряваща до 4 пъти по-добра изчислителна и графична производителност на долар от конкуренцията[i].

Нови Embedded GPU възможности за клиентите

Освен системи на чип (SoC), AMD предлага и embedded GPU варианти за удивителни визуални изживявания, поддържайки при това ефективни TDP профили. AMD доставя на своите клиенти три класа дискретни GPU – ултра-високопроизводителните AMD Embedded Radeon™ GPU, високопроизводителните AMD Embedded Radeon™ решения и енергоефективните AMD Embedded Radeon™ GPU. Тези три класа освен че покриват широк интервал от изисквания по отношение на производителността и консумацията на енергия, но което е по-важно – те осигуряват значимите характеристики за embedded индустрията – планиран продължителен живот на продуктите, разширена поддръжка и поддръжка на вградените операционни системи.

В продължение на тенденцията да осигурява повече избор, по-висока производителност и по-добро пестене на енергията, AMD пуска две нови версии на AMD Embedded Radeon GPU – E9560 и E9390. Двете нови карти са с PCIe® форм фактор, използват 8GB GDDR5 памет и поддържат 4K високоскоростно видео, 3D визуализации и други изчислително-интензивни графични приложения, които присъстват в казино и аркадните игрални платформи.

За клиентите, които се нуждаят от най-висока производителност с Embedded GPU, картата E9560 предлага до 11%[ii] повече производителност в сравнение със съществуващата E9550. Тя разполага с 36 изчислителни единици, има TDP от 130W или по-малко, а производителността възлиза на (теоретично) 5,7 TFLOPS.

За клиентите, при които по-добрата енергоефективност е важен фактор, вариантът E9390 е с TDP 75W или по-малко, като разчита на 28 изчислителни единици и осигурява теоретичните до 3,9 TFLOPS.

Освен по-богат избор, основна грижа за клиентите на embedded решенията е дългия срок на предлагане на продуктите на пазара. В момента GDDR5паметта, използвана в графичните карти, се заменя в цялата индустрия с новия стандарт GDDR6. В подкрепа на своите клиенти AMD планира да осигури наличността на E9560 и E9390, както и на Е-серията GPU за вграждане с Polaris архитектура до 2022 г.

Нови платформи базирани на AMD Embedded процесорите

Високопроизводителните CPU и GPU, които са способни да задвижват видеото и графиката търсени в съвременните игри, намират място в нови системи на пазара:

Casino Technology, компания за казино игри базирана в Европа, току-що обяви поддръжката на AMD Ryzen Embedded V1000 SoC в своите слот машини.

Quixant съобщи за ново поколение гейминг контролери QXi-7000 LITE, които използват AMD Ryzen Embedded R1000 SoC.

Посетителите на щанда на AMD #3814 на изложението G2E Casino Gaming могат да видят как вградените решения на AMD осигуряват впечатляваща графика и високо ниво на изживяванията в гейминга от следващо ниво. На щанда ще бъдат представени разнообразни решения от компании в казино и гейминг бизнеса, използващи AMD embedded продукти, сред които Advantech, Axiomtech, iBase Gaming, IGT, Scientific Games, Sapphire и TUL.

Стивън Търнбул е директор развитие на продуктите и бизнеса в поделението Embedded Solutions на AMD. Неговите блог публикации изразяват неговото собствено мнение и може да не представляват позиции, стратегиии или мнения на AMD. Линковете към сайтове на трети страни са дадени само за удобство и, освен ако не е изрично упоменато, AMD не отговаря за съдържанието на тези сайтове, нито дава препоръки за тях. GD-5

[i] Testing done at AMD Embedded Software Engineering Lab on 3/13/2019. The AMD R1505G Embedded scored 360 running CineBench R15 Multi-core and 1,988 running 3DMark11 benchmarks. The Intel Core i3-7100U (Kaby Lake) scored 254 running CineBench R15 Multi-core and 1,444 when running 3DMark11 benchmark which measures Graphics performance. Recommended Customer price for Intel Core i3-7100U is $261 as of 4/1/2019 (check https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/95442/intel-core-i3-7100u-processor-3m-cache-2-40-ghz.html). DBB price for R1505G is $80. System Configurations: AMD Embedded R1505G used an AMD R1505G Platform, with a 2x8GB DDR4-2400 RAM, 250GB SSD Drive (non-rotating), TDP 15W, STAPM Enabled and ECC Disabled, Graphics Driver 18.50_190207a-339028E-AES, BIOS RBB1190B, Microsoft Windows 10 Pro. The Intel Core i3-7100u used an HP 15inch Notebook with i3-7100u with Intel® HD Graphics 620, 1x8GB DDR4-2133 RAM, 1 TB 5400 rpm SATA, Microsoft Windows 10 Pro, Graphics Driver 21.20.16.4627, BIOS F.07. EMB-159

[ii] Testing conducted by AMD Performance Labs as of 10/09/2019 on the AMD Radeon™ Embedded E9550 PCIe module and AMD Radeon™ Embedded E9560 PCIe module on an AMD Dibbler Embedded reference platform using 3DMark® 11. Results may vary. EMB-163